Meisje bestelt speelgoed met duim slapende moeder

Een 6-jarig meisje uit het Amerikaanse Little Rock in de staat Arkansas heeft wel heel slim gebruik weten te maken van de vingerafdrukscanner op haar moeders smartphone. Ashlynd Howell gebruikte de duim van haar slapende moeder om 13 bestellingen te doen op Amazon, met een totale waarde van ruim 200 euro.

Pokémon

De moeder van het meisje, Bethany Howell, keek vreemd op toen haar man haar vroeg waarom ze 250 dollar - 239 euro - had uitgegeven op de website Amazon.com, zo vertelt ze aan Buzzfeed. „Ik zei: ‘Wat bedoel je? Ik heb helemaal niets gekocht.’ We dachten daarom in eerste instantie dat we gehackt waren.”

Toen het stel echter inlogde op hun account, zagen ze dat de 13 gekochte items bestonden uit Pokémon-speeltjes - hun dochters huidige obsessie - en dat ze bij hun thuis zouden worden afgeleverd. Op dat moment begon het Bethany te dagen. Die middag had ze samen met haar dochter een film zitten kijken. „Ik denk dat ik tijdens die film in slaap ben gevallen.” En van dat moment wist de 6-jarige Ashlynd slim gebruik te maken.

Kerstman

Het meisje heeft inmiddels, met het schaamrood op de kaken, toegegeven dat ze de vinger van haar slapende moeder gebruikte om de telefoon te ontgrendelen. Bethany, die het voorval postte op haar Facebookpagina, heeft haar dochter inmiddels vergeven. „Ze had geen idee wat ze deed.”

Bethany en haar man besloten hun dochter het speelgoed voor kerst cadeau te geven en vertelden haar dat de Kerstman had gehoord wat er was gebeurd en dat hij had besloten het Pokémon-speelgoed aan Ashlynd te schenken. Het meisje beloofde nooit meer misbruik te maken van haar moeders duim, ook niet als ze slaapt.