Griekse ambassadeur vermoord door vrouw en agent

Een politieagent uit Rio de Janeiro heeft de moord op de Griekse ambassadeur Kyriakos Amiridis, die gevestigd was in Brazilië, bekend. De politie in Rio noemde het een 'laffe daad' om de 59-jarige man uit de weg te ruimen. De agent in kwestie had een relatie met de vrouw van de ambassadeur.

Kyriakos Amiridis verdween maandagavond. Woensdag ging zijn Braziliaanse vrouw Françoise, tevens de moeder van hun dochter van 10, naar de politie. Zij gaf haar man daar op als vermist. Twee dagen later heeft een 29-jarige agent toegegeven Kyriakos te hebben vermoord.

Zorgvuldig gepland

Agent Sergio Moreira heeft dit maandagavond laat gedaan in het huis waar de familie Amiridis woont. Het huis staat in een slechte wijk van Rio, die bekend staat om verschillende geweldsdelicten. Rechercheur Evaristo Magalhaes concludeerde dat de vrouw Françoise (40) ook haar aandeel had in deze moord. Zij zou de daad een paar dagen eerder zorgvuldig gepland hebben met de agent.

Zowel de vrouw van de ambassadeur als de politieagent worden nu gevangen gehouden. Ook heeft de Braziliaanse politie het neefje van de agent opgepakt, hij zou namelijk op de uitkijk hebben gestaan terwijl Amiridis werd vermoord. Hetzelfde neefje zou ook hebben meegeholpen het lichaam van het slachtoffer uit het huis te tillen. Dit allemaal in ruil voor zo'n 25 duizend dollar.

De Braziliaanse president Michel Temer heeft in een brief aan de Griekse minister-president geschreven dat de moord op de ambassadeur hem ontzettend verdrietig heeft gemaakt en hij biedt zijn condoleances aan de familie en vrienden en het Griekse volk.

Bloed op de bank

Volgens rechercheur Magalhaes is er bloed gevonden op de bank in het huis van Amiridis. Tot nu toe gaan de onderzoekers er vanuit dat hij met een mes om het leven is gebracht, er zijn in de omgeving geen schoten gehoord. De exacte doodsoorzaak moet echter nog worden vastgesteld. Dat wordt lastig gemaakt, doordat het lichaam verbrand is teruggevonden in een verwoestte auto.

De dader heeft op deze manier geprobeerd zijn sporen te wissen, maar donderdagavond werd een uitgebrande auto met daarin een lichaam gevonden.

De auto was gehuurd door Amiridis en zijn vrouw. Het incident is wederom een klap voor het imago van de stad, net vier maanden nadat de Olympische Spelen hier plaatsvonden. Misdaadcijfers in Rio blijven groeien, de staat heeft veel schulden en kan vaak de salarissen van de politie half of helemaal niet betalen.