Shawn Mendes bewijst: doe maar normaal dat is te gek

De Amsterdamse Ziggo Dome was maandagavond afgeladen met verliefd kijkende tienermeisjes, die stuk voor stuk wegzwijmelden bij de klanken van de aanstormende superster Shawn Mendes. ,,Op een gegeven moment stond hij echt heel dichtbij, toen moest ik gewoon huilen, het was echt ge-wel-dig”, aldus superfan Jade (16).

In 23 landen op nummer 1

De toen 18-jarige Shawn begon in 2013 met het plaatsen van Vines: filmpjes van zes seconden, waarin hij grote hits van andere artiesten coverde. Zijn video’s bleven niet onopgemerkt en hij werd ontdekt door platenmaatschappij Island Records. Daarna ging het snel. In 2015 bracht hij zijn eerste album Handwritten uit en hij scoorde met de bekende hitsingle Stitches. Met zijn tweede album Illuminate scoort hij opnieuw. De hit Treat You Better stond afgelopen zomer in 23 landen op een nummer 1. Het tieneridool heeft wereldwijd miljoenen fans en zijn populairste nummers werden op Spotify meer dan 500 miljoen keer gestreamd.

Justin Bieber vs. Shawn Mendes

De vergelijking met Justin Bieber wordt al snel gemaakt. Justin Bieber werd zes jaar lang op rij verkozen tot populairste mannelijke artiest tijdens de MTV Europe Music Awards, maar in 2016 werd hij verstoten door Shawn Mendes. Is Shawn Mendes dan misschien de nieuwe Justin Bieber? Beide jongens komen uit Canada, ze scoorde allebei op 15-jarige leeftijd hun eerste hit en ze weten de harten te stelen van vele tienermeisjes. Verder lijken de jongens weinig overeenkomsten te hebben.

'Brave Hendrik'

Waar Justin Bieber vooral bekend staat als badboy, heeft Shawn Mendes juist het imago van brave hendrik. Er zijn geen schandalen over het tieneridool bekend. En de jonge zanger omschrijft zichzelf als een gemiddelde jongen en wil liever niet op een voetstuk worden geplaatst.

Keurig is hij zeker, want Shawn verschijnt netjes op het tijd in de zaal van Ziggo Dome om vervolgens stipt op tijd om 22.00 uur de Ziggo te verlaten. Wat er in de tussentijd gebeurd is niet bijster bijzonder, maar toch weet hij met zijn optreden heel wat fans te raken. ,,Hij is superlief, heel knap en hij is ook nog heel normaal gebleven zeg maar,” zegt Jade (16) aan Metro. Is dat normale dan niet hartstikke saai? ,,Nee dat is juist leuk! Shawn doet niet extra veel moeite, hij denkt eigenlijk nog steeds: ik ben een van jullie en dat vind ik zo leuk om te zien", oppert Shania (17).

Doe maar normaal

En misschien is het juist die ‘doe-maar-normaal-dan-doe-je-al-gek-genoeg-mentaliteit’ wat Shawn zo bijzonder maakt. Waarbij Justin Bieber het publiek verovert met strakke dansmoves en een gigantische entourage, weet Shawn het publiek te raken met zijn stem, gitaar en piano. Toch zijn de ontbrekende dansers geen gemis voor zijn fans. ,,Hij zingt tenminste alles live en maakt ook nog eens leuke grapjes op het podium", roept Demi (19).

Talent heeft hij zeker en eerlijk is eerlijk zijn aanstekelijke nummers blijven hangen. Het spectaculairste moment van de avond? Halverwege de show zakt de grote lichtbol in de zaal naar beneden, honderden meisjes verlaten hun stoel en rennen naar het podium in het midden van de zaal. Wat zal er gaan gebeuren? Binnen een paar minuten komt Shawn vanuit het podium omhoog en met zijn vertolking van Ed Sheeran’s Castle on The Hill laat hij de duizenden tienerharten nog harder kloppen.

Ongemakkelijk moment op het podium

Snel daarna verruild Shawn zijn piano voor zijn gitaar start hij zijn nummer Patience. Even gaat het mis: de popster stoot zijn hoofd aan zijn gitaar. Bescheiden Shawn noemt dit zelf een ‘van de meest ongemakkelijke momenten op het podium’. Zijn fans kunnen er alleen maar om lachen. ,,Hij stond de hele tijd te glimlachen. Hij is heel echt, het is geen fake popster, hij is heel lief en blijft zichzelf.”

Ja daar onder die grote groene lichtbol staat misschien wel een nieuwe superster. Shawn blijf jij maar gewoon lekker normaal doen, want dat is zo gek nog niet.