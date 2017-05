Hier moet je zijn op 5 mei

Uiteraard zijn wij niet van de smaakpolitie, maar als je toch naar een van de veertien grote bevrijdingsfestivals gaat, heb je misschien iets aan deze tips.

Op gebied van rap niets boven Groningen

Er is maar één rapper in Nederland op dit moment natuurlijk en dat is Boef. Zijn album Slaaptekort sloeg vorige maand in als een bom: op 1 binnen in de albumlijst, zeven nummers in de top 10 van de Dutch Single Top 100 en met 4.6 miljoen streams op Spotify de meest gestreamde Nederlandse artiest op één dag. Bevrijdingsfestival Groningen, daar staat-ie, heeft sowieso een ijzersterk rapaffiche met ook Jairzinho, Kevin, Donnie, Bizzey en Lil’ Kleine.

Frank van 3FM en het verhaal van zijn oma

3FM-dj Frank van der Lende is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gevraagd om op de Bevrijdingsfestivals het verhaal van zijn oma te vertellen. In de oorlog werd Franks oma gedeporteerd naar Westerbork en Theresienstadt. Hij ging met haar terug naar Westerbork om met eigen ogen te zien hoe het daar was. Op zijn tour langs de Bevrijdingsfestivals in Zwolle, Amsterdam, Haarlem en Utrecht kondigt Frank ook 3FM Talents aan die optreden.

Eerst Wageningen, daarna Isle of Wight

Wellicht de beste Nederlandse liveband van dit moment: MY BABY. Het in tribal sounds, funk en rock gespecialiseerde trio produceert een sound en energie die je van de sokken blaast. Dat weten ze ook in Engeland waar ze zangeres Cato van Dijck, haar drummende broer Joost en gitarist Daniel Johnston voor het hoofdpodium van het beroemde Isle of Wight Festival uitnodigden. Maar eerst de Bevrijdingsfestivals van Den Bosch, Utrecht en Wageningen.

Rijzende ster reist naar Zwolle en Assen

Fais, artiestennaam van de Rotterdammer Faisal Ben Said, is een rijzende ster. Of rijzend, met bijna 100 miljoen streams op Spotify (Hey, Used To Have It All) ben je al een grote jongen natuurlijk. Kenners denken zelfs dat Fais de popwereld de komende jaren gaat domineren. Als dat waar is, zou het toch mooi zijn als jij kunt zeggen dat je hem ooit nog eens op een vrijdagmiddag in Zwolle of Assen, want daar staat-ie vrijdag, hebt zien optreden.

De Staat van De Jeugd

Na het wegvallen van Broederliefde wegens antisemitische leuzen in een opgedoken filmpje zijn De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig nog over als ‘ambassadeurs van de vrijheid’. De Nijmeegse rockband ‘doet’ Roermond, Den Bosch, Vlissingen en Den Haag terwijl DJVT in Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Amsterdam en Haarlem te zien is. Tip voor leken: zorg dat je in de Circle Pit staat wanneer De Staat Witch Doctor inzet.

’Jimi Hendrix van de Sahara’ in Haarlem

Tenslotte nog wat namen die ook speciale aandacht verdienen. De Belgische poëet, componist, acteur, videokunstenaar, stylist en beatmaker Baloji bijvoorbeeld, die op het Bevrijdingsfestival van Roermond staat. En wat te denken van ‘Jimi Hendrix van de Sahara’ Bombino in Haarlem, de gillende meisjes veroorzakende Britse singer-songwriter Tom Odell (foto) in Groningen of de ongemeen populaire Zaanse rapper Jonna Fraser in Almere?