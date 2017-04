Welke stelletjes hebben Temptation Island overleefd?

Helaas, het zit erop. Met de laatste aflevering is er donderdagavond een eind gekomen aan het heftigste seizoen ooit van Temptation Island. Welke stelletjes hebben de ultieme relatietest overleefd en voor wie gingen de verleidingen een stap te ver?

Merijn en Lisa

Bij het zien van elkaars beelden werd al snel duidelijk dat er geen toekomst meer was voor het koppel dat het RTL-programma als allerlaatste redmiddel van hun relatie zag. Merijn leerde een heel andere en vooral minder brave kant van zijn Lisa kennen en nam vervolgens wraak door met verleidster Pommeline aan de haal te gaan.

Nu ze elkaars ex zijn, was de eerste ontmoeting sinds het bezoek aan Thailand dan ook ijskoud. Dat ging ongeveer zo:

Merijn: Zitten we dan, na maanden.

Lisa: Hoe is het met jou dan? En met Pommeline?

Merijn: Ja goed, we zien elkaar nog steeds.

Lisa: Fijn. Wees je wel eerlijk tegen Pommeline? Doe haar geen pijn.

De twee gingen in de allerlaatste aflevering ook nog even in op de afspraken die ze op voorhand hadden gemaakt. Zo stelde Merijn voor dat hij slechts twee glazen drank per avond zou nuttigen, maar dat vond Lisa eigenlijk al te veel. Dat moest er eentje worden. Dus hield haar toenmalige vriendje zich aanvankelijk keurig in wat betreft alcoholgebruik. „Maar dan zie ik iemand die zelf juist heel veel drinkt”, klaagde hij. Waarop Lisa hem vertelde dat de beelden dat alleen maar deden vermoeden.

Het is maar goed dat de twee uit elkaar zijn, want hun deelname aan Temptation Island zou anders voor altijd een startpunt van een nieuwe ruzie kunnen zijn. Lisa is voorlopig niet toe aan een nieuwe relatie.

Herbert en Jolien

Binnen een jaar wilden de tortelduifjes aan kinderen beginnen, vertelde Jolien tijdens de eerste aflevering nog trots. Maar toen zag ze haar Hertbert vervolgens smoorverliefd worden op verleidster Saartje. Ze was eigenlijk niet zijn type, maar toch viel hij als een blok voor haar.

Date na date brachten Herbert en Saartje met elkaar door, waardoor de band steeds hechter werd. Toen hij zijn Jolien tijdens het kampvuur met Lisa zag zoenen, besloot hij helemaal los te gaan om ‘wraak’ te nemen. Jolien kroop op haar beurt steeds dichter naar verleider Karim toe.

Ondanks dat ze beiden de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, hebben Herbert en Jolien het kunnen opbrengen elkaar te vergeven. „Ik heb Jolien vroeger bedrogen, ze heeft me laten voelen hoe dat voelt. Ik wil dat nooit meer meemaken”, aldus Herbert. Ze zijn nog altijd bij elkaar. Op naar een bruiloft en een gezinnetje! Hoewel... „Die plannen hebben we maar even uitgesteld.”

Jefferson en Lize

Een gitaar, een knotje en een goed lijf. Toen Lize zich gekwetst voelde door beelden van haar Jeffy, liet ze zich alsmaar meer meesleuren door de verleidingen van Ken. Toen ze hem op de boot voor het eerst zag, viel hij direct al op. Maar later kwamen pas de echte kriebels. Knalverliefd werden Lize en Ken op elkaar. Ze zijn nog altijd bij elkaar.

Jefferson, die zich in Thailand meer dan uitstekend vermaakte met verleidster Natasja, was tijdens de laatste aflevering dan ook razend benieuwd hoe het met de twee tortelduifjes gaat.

Jeffy: Hoe is het met jouw meneer?

Lize: Amai, jij bent direct. Het gaat goed.

Jeffy: Nog steeds samen?

Lize knikt.

Jeffy: Dat is mooi, als je maar gelukkig bent.

Eerder zei Jefferson nog dat hij het niet kon geloven dat iemand binnen twaalf dagen verliefd kan worden. Hij vroeg dan ook nog even voor de zekerheid of Lize spijt heeft. Het antwoord was duidelijk: nee. Over en sluiten, al zijn ze blij dat ze nog normaal met elkaar kunnen praten. Over de relatie van Lize en het singlebestaan van Jefferson, bijvoorbeeld.

Niels en Rosanna

Bij het kampvuur had Niels, ondanks zijn gefrummel met verleidster Parastoe, nog goede hoop dat het allemaal nog goed zou komen. Maar toen hij hoorde dat Rosanne seks had gehad met zijn grote aartsrivaal Alex, knapte er iets bij hem. Niets leek hun relatie meer te kunnen redden.

In de laatste aflevering stonden ze echter vrolijk samen voor de spiegel van de sportschool gewichten te tillen. Rosanna: „Ik had na Temptation mijn spullen kunnen pakken en voor de deur van mijn moeder kunnen gaan staan, maar we houden nog heel veel van elkaar. We hebben veel gepraat, omdat we elkaar niet zomaar kwijt willen. Niels is de man met wie ik oud wil worden, van Alex hoef ik niets.”

Toch bestaan er nog twijfels, want de wonden zijn diep. „Het is niet leuk wat er is gebeurd. De tijd zal vertellen hoe het allemaal gaat lopen”, aldus Niels.