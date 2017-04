Vijf Nederlandse films waar we nu al zin in hebben

Het was afgelopen jaar een slecht jaar voor de Nederlandse film. Producties van eigen bodem trokken 7 procent minder bezoekers dan in de jaren ervoor. Maar Holland filmland knokt zich terug. Deze Nederlandse films die op dit moment worden gemaakt en die eind dit jaar of in 2018 uitkomen, zouden wij het liefst nu al willen zien.

Gek van Oranje

Regie: Pim van Hoeve

Met: Nasrdin Char, Susan Visser, Hannah Hoekstra, Jan Versteegh, Abbey Hoes, Martijn Lakemeier, Ton Kas en Martijn Fischer.

Première: voorjaar 2018

Zomerse ensemble-komedie die speelt tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika, het toernooi waarin Oranje onder leiding van Bert van Marwijk uitstekende presteerde. Nederland verliest zich in de oranjegekte. De liefhebbers dromen met elke gewonnen wedstrijd van een plek in de finale, terwijl zij die niks met voetbal hebben de verlaten straten voor zichzelf hebben.

Catacombe

Regie: Victor Ponten

Met: Willem de Bruin, Kevin Janssens, Liliana de Vries en Glenn Helder.

Première: ergens volgend jaar.

Thriller over de schaduwzijde van de sportwereld waarin profvoetballer Jermaine Slagter verstrikt raakt in de wereld van matchfixing. Slagter slijt zijn laatste dagen bij voetbalclub FC Barkas. Wanneer hij benaderd wordt met een dubieus voorstel, moet hij alles op alles zetten om niet alles kwijt te raken. Regisseur Ponten maakte eerder het veelgeprezen Rabat, samen met Jim Taihuttu. Voormalig Opposites-rapper Willem de Bruin speelt de hoofdrol.

Het Leven is Vurrukkulluk

Regie: Frans Weisz

Met: Géza Weisz, Reinout Scholten van Asschat, Romy Louise Louwers, Teun Kuilboer, Stefan de Walle en Willeke van Ammelrooy.

Première: eind 2017

Langverwachte verfilming van de roman van Remco Campert over twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje en vervolgens in een wereld van vrije liefde en marihuana belanden. Frans Weisz loopt al sinds het verschijnen van het boek in 1961 met plannen voor film rond. De 78-jarige regisseur werkt voor de eerste keer samen met zijn zoon Géza.

Huisvrouwen Bestaan Niet

Regie: Anniëlle Webster

Met: Jelke van Houten, Eva van Wijdeven, Loes Luca, Victoria Koblenko, Leo Alkemade en Jim Bakkum.

Première: 21 december 2017

Een op het theaterstuk De Huisvrouwmonologen gebaseerde film over twee zussen en hun moeder die worden gedwongen hun verschillen aan de kant te schuiven en na te denken over het leven en huishouden dat ze voeren. Gijsje is een jonge, ambitieuze controlfreak die zwanger wil worden. Haar zus Marjolein is getrouwd, heeft drie kinderen en is net ontslagen. Hun bohemien-moeder Loes heeft zich financieel in de nesten gewerkt.

Shake It Off

Regie: Silvain Hooglander

Met: Robin Martens, Timor Steffens, Pip Pellens, Britt Scholte, Juvat Westendorp en Bizzey.

Premiere: eind 2017

‘Rauwe dansfilm over het leven van de straat, ambities, broederliefde en trots zijn op je roots’, aldus producent AM Pictures. Middelpunt is Sanne, een getalenteerde danseres uit een klein dorp die ervan droomt aangenomen te worden op de internationale dansacademie in Rotterdam. Dat lukt, maar het leven in de stad valt rauw op haar dak en op de academie moet ze elke dag vechten om zich te bewijzen.