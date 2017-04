Van Hanson tot Extreme: 8 x '90 bands in Nederland

Wie ’s lands concertagenda een beetje in de gaten houdt, waant zich in een soort ninetees walhalla. De ene na de andere band van toen doet Nederland dit jaar aan voor een optreden. Wie zijn het, waar kennen we ze ook weer van en wat doen ze nu? Metro zet er 8 op een rijtje.

The Cranberries

Wie: Ierse rockband die bestaat uit de gebroeders Mike en Noel Hogan, drummer Fergal Lawler en zangeres Dolores O’Riordan.

Kennen we van: Monsterhit Zombie uit 1994. Het nummer is een protestsong tegen het geweld in tussen de katholieken en protestanten in Noord-Ierland dat in die tijd nog in volle hevigheid speelde. Het lied bracht de band grote bekendheid in Europa in de VS.

Wat doen ze nu: Na Zombie brachten de Ieren nog 3 albums uit, waarna ze in 2004 een pauze inlasten. In 2009 kwamen ze weer bij elkaar voor een tournee. Het zevende studioalbum Something else staat gepland voor eind april.

Zien we: Op 10 mei in Carré in Amsterdam

Hanson

Wie: Broers Isaac, Taylor en Zac Hanson vormen inmiddels al 25 jaar een popbandje en komen uit de Amerikaanse stad Tulsa.

Kennen we van: Eigenlijk alleen van de wereldhit MMMbop waarmee de jongens in 1997 in maar liefst 27 landen in de hitlijsten stonden. Extra bijzonder was de broers nog maar 11, 14 en 17 jaar oud waren toen debuutplaat Middle of Nowhere uitgebracht werd.

Wat doen ze nu: Gek genoeg hebben de jongens hun instrumenten nooit aan de kant gelegd en zijn ze al die jaren doorgegaan met muziek maken. Met inmiddels ieder een eigen gezin, zijn ze niet te beroerd om hun 25 jarig jubileum te vieren met een wereldtournee.

Zien we: 2 juni Paradiso Amsterdam

Live

Wie: Amerikaanse poprockband rond leadzanger Ed Kowalczyk.

Kennen we van: Hun allereerste single I Alone. Het liedje werd in 1994 uitgebracht, maar kwam in januari 1995 de Nederlandse hitlijsten binnen. Eind jaren 90 en begin jaren 00 veroorzaakte de band opnieuw een golf aan hits als Dolphins Cry, Run to the water en Overcome.

Wat doen ze nu: Nadat Ed de band in 2009 verliet en Live met een nieuwe zanger verder ging, maakte de groep vorig jaar bekend toch weer met Ed en de oude bezetting op tournee te gaan.

Zien we: op 5 juni op Pinkpop in Landgraaf

Extreme

Wie: Amerikaanse hardockband rond de Portugeen Nuno Bettencourt.

Kennen we van: Het grote publiek zal de band vooral kennen van de zoetsappige ballade More than words uit 1991, terwijl het verdere repertoire van de langharige mannen uit keiharde rockmuziek bestaat. Dat leidde indertijd nogal eens tot verraste gezichten bij fans die op en avond vol ballades hadden gehoopt.

Wat doen ze nu: Na het vierde album besluit de band in 1996 uit elkaar te gaan en beginnen de bandleden aan verschillende soloprojecten. Tot vorig jaar was Bettencourt als gitarist op tournee met Rihanna. 25 jaar na het verschijnen van het album Pornograffitti zijn de mannen nu weer samen op tour.

Zien we: op 25 juli in Tivoli Vredenbrug in Utrecht.

Kelly Family

Wie: De van oorsprong Amerikaans/Duitse popgroep bestaande uit het gezin Kelly.

Kennen we van: Vooral hun lange blonde haren en grote gezinssamenstelling: de Kelly Family bestond in de originele samenstelling uit vader Dan, moeder Barbara en hun 12 (waarvan 10 zingende) kinderen. Daarnaast natuurlijk van de doorbraak Davids Song (1979) en van de opleving in de jaren 90 toen ze hits scoorden met liedjes I’m in love with an alien en I can’t help myself.

Wat doen ze nu: Na hun laatste concert in 1999 gingen alle Kelly’s hun eigen weg. Maar vorig jaar kondigde jongste zoon Angelo (die met vijf kinderen inmiddels zijn eigen Kelly Family heeft gesticht) aan dat de familie weer samen op tournee gaat.

Zien we: In het najaar zien we aan aantal van de Kelly’s al als ‘the original voices of the kelly family’ tijdens verschillende Piratenfestijnen en in 2018 staat de hele Kelly Family in Ahoy.

Metallica

Wie: Amerikaanse metalband rond frontman James Hetfield en drummer Lars Ulrich.

Kennen we van: Niet meteen boos worden: natuurlijk weten wij ook dat Metallica veel meer is dan een 'jaren 90 bandje'. Toch zullen de meeste Nederlanders de groep toch kennen van het album Metallica dat in 1991 uitkwam en waarvan hun grote hits kwamen als Enter Sandman en Nothing Else Matters. Op de radio horen we in die tijd ook de opvolgers Sad but true en The Unforgiven regelmatig voorbijkomen. Grote kans dat je ze in die tijd eens live hebt gezien want de rockers gaan daarna jarenlang op wereldtournee.

Wat doen ze nu: Ondanks onderlinge problemen en het komen en gaan van bandleden door de jaren heen, is Metallica still going strong. In 2016 brachten ze ook weer een nieuw album uit: Hardwires… To self-destruct.

Zien we: Op 4 en 6 september in Ziggo Dome Amsterdam

Nick Cave and the bad seeds

Wie: Een van oorsprong Australische rockband rond zanger en pianist Nick Cave.

Kennen we van: In Nederland voornamelijk van de hit Were the wild roses grow, een single van het album Murder Ballads waarop - zoals de titel al doet vermoeden - vooral liedjes staan over moord. De voornoemde song bereikte in 1995 de Nederlandse hitlijsten. In de bijbehorende videoclip was een rol weggelegd voor de dan immens populaire Kylie Minogue, als lijk.

Wat doen ze nu: De band bestaat nog steeds, al is Nick Cave de enige die er vanaf het eerste moment bij zit. Vorig jaar bracht de groep een nieuw album uit: Skeleton Tree.

Zien we: op 6 oktober in Ziggo Dome Amsterdam.

Jamiroquai

Wie: Een Britse disco-funkband rond frontman Jay Kay.

Kennen we van: Lekkere, dansbare plaatjes als Virtual Insanity, Cosmic Girl en natuurlijk de Godzilla-soundtrack Deeper Underground.

Wat doen ze nu: Verschillende keren leek het er de afgelopen decennia op dat Jay Kay er de brui aan zou geven, maar Jamiroquai is nog altijd gaande. Op 31 maart 2017 brachten we opnieuw een album uit: Automation. Het is het achtste studioalbum van de Britten.

Zien we: Op 8 november in Ziggo Dome en op 9 juli op North Sea Jazz in Rotterdam.