Uren in de make-up voor Guardians of the Galaxy 2

Eindelijk! Guardians of the Galaxy Vol. 2 draait vanaf deze week in de bios. ’Zussen’ Zoe Saldana en Karen Gillan praten ons bij.

Verrast

„Het was fantastisch om iedereen weer te zien. Ik voelde me echt gezegend om terug te mogen komen voor het vervolg op de film die niet alleen ons, maar ook het publiek overal ter wereld nogal verrast heeft”, vertelt een enthousiaste Zoë Saldana (38), gevraagd naar haar rentree als de groene vechtersbazin Gamora in het superheldenteam van Guardians of the Galaxy.

Een verrassing was het zeker toen de film Guardians of the Galaxy in 2014 in de bioscoop ging draaien. De film, over een aardse jongeman (Chris Pratt) die in space een bondgenootschap sluit met een groep buitenaardse buitenbeentjes, werd in de VS de best bekeken film van dat jaar, kreeg lovende recensies én leverde wereldwijd ruim 600 miljoen euro op. Niet slecht voor de verfilming van een tot dan toe vrij onbekende comic van stripboekenfabrikant Marvel, over onder meer een schietgrage wasbeer en een boom met superpowers.

Voor ‘volume 2’ kruipt net als Saldana ook haar collega Karen Gillan (29) weer in de huid van het personage dat ze in 2014 ook speelde: Gamora’s blauwe en op wraak gezinde stiefzus Nebula. En neem dat in de huid kruipen maar letterlijk, want het was weer afzien voor de actrices. „Op draaidagen kwam ik meestal om 3 uur ’s morgens op de set aan om vervolgens vier uur lang in de make-up te zitten. Dan nog 30 minuten aankleden en dan was ik ready to go!”, vertelt de Schotse Gillan die dit keer een veel grotere rol speelt dan in deel 1. Lachend: „En gelukkig zat Zoë vaak net zo lang naast me, dus dat verzachtte de pijn een beetje.” Saldana: „En het helpt me ook hoor, al die make-up. Als ik klaar ben en in de spiegel die groene huid en dat rode haar zie, dan komt Gamora wel echt in mij tot leven.”

Opvallend aan het succes van Guardians of the Galaxy is dat de film populair is onder ontzettend brede doelgroep. Van jong tot oud en van man tot vrouw: overal ter wereld werd de afgelopen jaren vol verwachting uitgekeken naar deel 2 van de filmreeks, waar over 2 à 3 jaar naar alle verwachting ook een derde deel aan wordt toegevoegd. Hoofdrolspeelsters Saldana en Gillan kunnen dat succes wel verklaren.

Succes verklaren

„Het heeft denk ik voor een groot deel te maken met de humor”, zegt Gillan. „Het is soms ontzettend kinderachtig, en dan weer heel volwassen. En ook qua karakters is er voor iedereen wel iemand waar hij iets mee heeft, want zo’n disfunctionele familie zoals wij zijn, is voor iedereen wel herkenbaar, haha!” Saldana gooit het op het drama-aspect van de films. „Het ontbreekt dit genre films vaak aan liefde en gevoel; de superheld huilt nooit, wordt niet verraden, noem maar op, maar onze Peter Quill is wat dat betreft de meest gebrekkige superheld ooit! Met zijn allen vormen we een heerlijk imperfect zootje!”

Guardians of the Galaxy draait vanaf 27 april in de bioscoop. Koningsdag dus, reden voor Metronieuws om de dames eens naar onze koning te vragen.

"Wie is deze man?"