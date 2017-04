TV Top 25: lekker mindfucken met z’n allen

24 Helden van de Wildernis (do 30-3, NPO 1) 1.164.000

22 Journaal 18.00 uur (do 30-3, NPO 1) 1.196.000

9 The Voice Kids (vr 31-3, RTL 4) 1.592.000

NPO 1 komt deze week net als vorige keer 18 keer in de Top 25 voor, RTL 4 haalde de lijst 6 maal. SBS 6 maakt - met Oranje - het lijstje met 1 notering compleet.

Ook de teloorgang van het Nederlands voetbalelftal hield veel mensen nog op de bank. Achter de boeren van Yvon Jaspers, Floortjes reizen naar verre oorden en het Journaal van 20.00 uur, staat Oranje in de Top 25 van de week zelfs op de vierde plaats.

De seizoensopening van Victor Mids’ Mindf*ck is niet bepaald onopgemerkt voorbijgegaan. AVROTROS kon zaterdagavond bijna 1,9 miljoen kijkers noteren. Boer Zoekt Vrouw Internationaal zakte qua aantal kijkers ten opzichte van eerdere weken, maar steekt er in Metro’s TV Top 25 toch weer met kop en schouders bovenuit.

