Realityshows: waar komen al die deelnemers vandaan?

„Ik heb hooguit een paar maanden 'Grote lul!' naar mn hoofd gesmeten gekregen op straat.” Cherry Lansdorf - ze deed mee aan Adam Zkt. Eva, Ex on the Beach: Double Dutch en Take Me Out - gelooft niet dat je van reality-tv rijk en beroemd wordt. Dat genoeg Nederlanders dit wel geloven, blijkt uit het flinke aantal aanmeldingen voor realityshows met een romantisch randje. Is beroemd worden inderdaad de drijfveer, of zijn er nog andere redenen?

„Een mooie tropische bestemming, knap reisgezelschap, feest in overvloed; kortom een ervaring die je altijd bijblijft”, legt Marco van Os, Casting Manager van producent Blue Circle uit. Dit beaamt mediapsycholoog William Rice: „Mensen denken: ‘Ik ga op vakantie, kan lekker feesten en kom ook nog eens op tv.’” Dus toch.

Allemaal op de rode loper

Jake Hampel is manager van realitysterren uit onder meer Oh Oh Cherso en noemt het succes van Barbie als voorbeeld. „Alle deuren gaan voor haar open, ze kan doen wat ze wil. Anderen willen dat ook.” Of het nu om een nieuwe rits realityshows gaat, op komen draven in een nieuwe, hippe club of bijklussen als dj, het succes lonkt. Hampel: „Ze willen allemaal op de rode loper.” En verdien je er geen bakken met geld mee, dan kun je er misschien nog de nodige sponsordeals uithalen.

Beroemd of niet, een beetje gratis publiciteit is een feit. Van Os: „Wij geven altijd duidelijk aan dat deelname aan één van onze progamma’s veel publiciteit met zich mee kan brengen. De kandidaten worden hier dan ook in begeleid.” Ook bij Hampel werkt dit zo. „Alles wat je doet, kan spraakmakend zijn. Je wordt neergezet zoals je jezelf voordoet. Daar komen veel mensen achteraf pas achter.” Beide heren benadrukken dat shows als Oh Oh Cherso en Ex on the Beach dan ook niet gescript zijn. Producenten doen hun werk nauwkeurig en trekken potentiële deelnemers en hun status grondig na. De gedachte hierachter? Als het niet echt is, werkt het niet.

Negatieve consequenties

Pakt het minder goed uit, dan verdwijn je als je geluk hebt gewoon uit het zicht en richt je je pijlen weer op een carrière buiten de schijnwerpers. Maar met je kop op tv komen, kan ook negatieve consequenties hebben. „Als je meedoet aan reality, moet je je beseffen dat je in sommige branches niet meer aan de slag kunt”, vertelt Hampel. Hij noemt als voorbeeld Simone uit Oh Oh Daar Gaan We Weer, die haar baan als verpleegkundige gedag moest zeggen.

Over de consequenties dacht Adam Zkt. Eva-kandidaat Edwin Rasser wel na, maar zijn eigenwijsheid won het van eventuele problemen. Plus: hij deed mee voor de romantiek. „Ik was oprecht op zoek naar liefde. Ik vind naakt daten een heel vet idee en eigenlijk was dit programma de enige echte mogelijkheid om dat te doen.”

Romantiek

„Ik heb gewoon de kans om met mijn blote reet, op een onbewoond eiland, in het midden van de Panamese zee te zitten!" In het geval van Lansdorf was het haar impulsieve aard die haar op het realitypad bracht, in combinatie met een beetje geluk. Liefde vond ze uiteindelijk wel: in Ex on the Beach: Double Dutch, waarvan ze terugkeerde met een verlovingsring. Rice denkt dat de factor romantiek voor kandidaten aan dit soort realityshows inderdaad een rol speelt. „Het is een combinatie van spanning en de component ‘mocht het klikken, dan is dat mooi meegenomen’.

Maar eigenlijk lijkt er in alle mensen die meedoen aan realityshows, of het nu Temptation Island of Expeditie Robinson is, vooral een 'thrillseeker' te schuilen. Houd je er een beetje bekendheid aan over, dan is dat mooi meegenomen, maar die unieke ervaring zal je in ieder geval altijd wel bijblijven. Dat kan Lansdorf beamen: „De aanvragen waar ik volmondig ja op heb gezegd, verdienen zeker een mooi plekje in 'Cherry's Big Book of Crazy Memories.'"