PSV-fans acteren in eigen stadionmusical

Acteurs die in het dagelijks leven groot fan zijn van voetbalclub PSV, hebben een groot aandeel in de musical Geheimen van de Herdgang. De cast van de voorstelling werd zondagmiddag gepresenteerd tijdens de rust van de wedstrijd PSV - Willem II. De musical wordt op 1 en 2 september opgevoerd in het PSV-stadion.

Regisseur is Frank Lammers, die regelmatig met PSV-sjaal om de nek in het Philips Stadion te vinden is. Als acteurs / zangers vond hij verschillende medesupporters. Cees Geel bijvoorbeeld, net als Joël de Tombe en Lennart Timmerman. Maar ook ex-Vliegende Panter Rutger de Bekker is een bekend ’PSV’er’. Van zijn cabaretcollega Remko Vrijdag weet Metro het niet zeker, maar als je in Waalre onder Eindhoven geboren bent...

Eerbetoon

Geheimen van de Herdgang wordt opgevoerd als eerbetoon aan de in 2014 overleden kantinebeheerder van trainingscomplex De Herdgang en PSV-icoon Harrie van Kemenade en oud-voorzitter Harry van Raaij. Laatstgenoemde markante Brabander is op televisie veel nagedaan door Erik van Muiswinkel en dat zal ook in deze voorstelling gebeuren, zo was al eerder bekendgemaakt. Acteur Joost Prinsen speelt een rol als supporter. Voormalig PSV-speler en gitarist Björn van der Doelen krijgt een muzikaal aandeel.

Lees ook: Musical De Marathon nog voor het doek opent geslaagd

Regisseur Lammers ziet het zitten: ,,De voorstelling begint vorm te krijgen. Iedereen bij PSV is betrokken. Met het stadion als decor, videobeelden uit het archief en de Ledverlichting, wordt het groots en meeslepend. Na afloop hoop ik dat iedereen naar buiten loopt met het gevoel: wat hebben we toch een mooie club.” Producent Sander Eckhardt van Het Nieuwe Theater, die tevreden is over de voorverkoop: ,,Het publiek kan een avond verwachten waarop we de successen van PSV herbeleven.”

Het laatste Europese succes, winst in de Europa Cup 1 (tegenwoordig Champions League), dateert van 1988: