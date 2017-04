Nieuwe plaat John Mayer: 7 dingen die je moet weten

The Search for Everyting, zo heet de nieuwe plaat van John Mayer die vrijdag uitkomt. Het is het zevende studioalbum van de Amerikaanse superster, daarom 7 dingen die je over John en het album moet weten.

Het album The Search for Everyting wordt gezien als Mayers comeback. Zijn vorige album, Paradise Valley, stamt immers alweer uit 2013. Wie denkt: hé, maar hij bracht recent toch ook al een nieuwe plaat uit? Klopt, maar dat waren twee EP’s die gezien moeten worden als de voorlopers van dit nieuwe album. De eerste single van The Search for Everyting heet Still Feel Like Your Man en gaat over Kety Perry, de enige vrouw met wie hij de afgelopen jaren een serieuze relatie zegt te hebben gehad. Hij staat open voor een nieuwe relatie. De man die naast Katy Perry ook Jennifer Aniston en Taylor Swift tot zijn exen mag rekenen, is op zoek naar een nieuwe liefde. In een interview met The New York Times liet hij weten dat via een app te proberen. En helaas voor de geïnteresseerde Tinderaars onder jullie: hij zit daar niet op. In dezelfde videoclip ook een primeur: voor het eerst is Mayer namelijk dansend te zien in een van zijn eigen video’s. Eerder speelde hij vooral gitaar of keek hij quasi-moeilijk in de camera, maar nu wiegen ook zijn heupen. „Fans vroegen me hier al jaren om, dus ik doe ik voor hen”, zo onthulde hij. Zo serieus als zijn liedjes zijn, zo komisch is John Mayer op Snapchat. Waar het sociale medium door veel mensen wordt gezien als iets voor tieners, is de 39-jarige Mayer het er ook gek op. Volgens zien hem thuis, tijdens concerten en ‘on the road’, waarbij zijn droge gevoel voor humor altijd centraal staat. Zijn nieuwe nummers zijn binnenkort ook in Nederland te horen, want op 2 en 3 mei komt de zanger naar Nederland. Helaas zijn de concerten in Ziggo Dome al uitverkocht, maar de geluksvogels kunnen een avond vol nieuwe en oude nummers, een akoestische set en ook liedjes van het John Mayer Trio verwachten. Maar het beste nieuws van alles is natuurlijk dat er maar liefst 12 nieuwe John Mayer-liedjes zijn. Dat wordt heerlijk wegdromen bij zijn warme stemgeluid.

Koop direct het album of beluister het in Spotify.