Morgan Freeman (79) schittert als bejaarde bankrover

Interview. Metro was in Londen om met Morgan Freeman (79) en Michael Caine (84) te praten over de nieuwe comedy Going In Style.

„Of ik ooit arm ben geweest? Ha, hij vraagt of ik ooit arm ben geweest!” De stem van Morgan Freeman, een van de bekendste ter wereld, galmt door het chique Londense hotelkamer. De bijna 80-jarige Amerikaan, met naast hem de 84-jarige Michael Caine, kijkt me met grote ogen aan. „Man, we hadden vroeger thuis helemáál niks. Een goede vriendin waar ik vroeger elke zaterdag kwam vroeg me altijd als eerst: ‘Morgan, wanneer heb je voor het laastst gegeten?’ ‘Woensdag’, zei ik dan. Dus hoe arm wil je het hebben?”

Ook zijn buurman, eveneens eigenaar van een wereldberoemde stem, was ooit zo arm als een kerkrat. „Toen mijn vader doodging aan leverkanker liet hij me zijn portemonnee met daarin 1 Pond en 13 Shilling na”, vertelt Caine. „Er was geen cent thuis, en áls er wat was dan vergokte hij het. Nadat ik in het Britse leger had gediend, ging ik als assistent stage-manager werken. Daar kreeg ik elke dag een warme maaltijd. Mooi meegenomen, want zelf had ik daar geen geld voor.”

De gepensioneerde vrienden Willie (Freeman) en Joe (Caine) in de grappige en ontroerende comedy Going In Style hebben ook niks meer nadat het pensioenfonds door de crisis de geldkraan heeft dichtgedraaid. Samen met gepensioneerde vriend nummer drie, een rol van Alan Arkin (83) die er vandaag niet bij is in Londen, besluiten ze uit pure wanhoop een bank te gaan beroven en de buit te gebruiken om hun rekeningen te betalen en voor hun geliefden te kunnen zorgen.

De Hollywoodlegendes op leeftijd, ze wonnen alle drie één of meer Oscars, spelen nog elk jaar in twee of drie films. Freeman produceert daarnaast documentaires en presenteert op National Geographic de docuserie The Story Of God, waarin hij antwoorden probeert te vinden op religieuze vragen. „Natuurlijk voel ik me af en toe wat versleten en natuurlijk heb ik last van allerlei kwaaltjes. Maar heel veel last heb ik daar gelukkig niet van. Als ik opsta voel ik me meestal een jaar of 55. Tot ik in de spiegel kijk, dan realiseer ik me dat ik een stuk ouder ben.”

Alleen écht leuke dingen

„We verdienen goed geld nu, dat is ook een van de redenen om te blijven werken”, zegt Caine. „Maar ik zeg alléén ‘ja’ tegen dingen die ik écht leuk vind. Geen commercials dus. Hoewel. Vorig jaar heb ik wél een commercial gedaan. Daar krijg je zo belachelijk veel geld voor. Daarvan kon ik mijn dochter een huis cadeau doen. Van die jaren in armoede heb ik namelijk één ding geleerd: arm wil ik nóóit meer zijn.”

Going In Style draait vanaf nu in de bioscopen.

---

Samen goed voor bijna 300 films

Morgan Freeman en Michael Caine speelden samen bijna driehonderd rollen in series en films en zaten – inclusief Going In Style – zes keer in dezelfde film. Freeman speelde zijn eerste filmrolletje in 1964 en had in 1970 (tv-film Caught In The Middle) zijn eerste hoofdrol te pakken. Hij speelde bekroonde rollen in klassiekers als Driving Miss Daisy, The Shawshank Redemption, Se7en en Million Dollar Baby. Caine was in 1956 voor het eerst in de bioscoop te zien en werd later beroemd door zijn rollen in Alfie, A Bridge Too Far en - meer recent - The Cider House Rules, The Dark Knight, Inception en Now You See Me 1 & 2.