Married At First Sight en nog altijd samen

Het programma Married at First Sight kan dit seizoen gerust spraakmakend genoemd worden. Ging het bij Johan en Renate hopeloos mis, dinsdagavond vertelden Chantal van de Liefvoort en Nikolai Klijnoot bij RTL Late Night dat het ook goed af kan lopen. Zij zijn nog altijd dolgelukkig met elkaar.

Ruim vijf maanden samen

Het concept van het programma is eenvoudig: een man en een vrouw ontmoeten elkaar voor het eerst voor het altaar en geven elkaar luttele minuten later het jawoord. Het lijkt haast een utopie te denken dat dat ooit goed gaat, maar voor Chantal en Nikolai geldt dat wel. Zij trouwden op 9 november 2016 en zijn nu, ruim vijf maanden later, nog altijd samen.

Het gelukkige stel schoof dinsdagavond aan bij Humberto Tan. Daarin vertelden ze nog niet samen te wonen, maar wel ooit plannen te hebben dat te gaan doen. „Niet te snel, rustig aan opbouwen”, zei Nikolai daarover.

Meteen een klik

De twee werden uit een geintje opgegeven met het idee dat ze toch niet uit zouden worden gekozen, maar ze stonden uiteindelijk wel tegenover elkaar voor het altaar. „Bij ons was de klik er wel meteen”, vertelt Chantal. „De eerste woorden werden gezegd, het ijs was gebroken, en we hebben eigenlijk vanaf de eerste seconde lol gehad.” Nikolai beaamt dat: „En het was voor ons echt een bruiloft met camera’s erbij. Die camera’s waren bijzaak.”

Voor de overige drie stellen die in het seizoen elkaar het ‘ja-woord’ gaven, liep het dus minder goed af. Chantal en Nikolai zijn het levende bewijs dat liefde op het eerste gezicht wel degelijk bestaat.