Is Julia de laatste winnaar van Idols?

De zesde reeks van talentenjacht Idols werd woensdagavond gewonnen door Julia van Helvoirt. In de finale versloeg zij eerst Mitch Lodewijk (17) en later Bram Boender (20). Met haar zege heeft Julia een platencontract in de wacht gesleept. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat Julia de (voorlopig) laatste winnaar is van de talentenjacht.

Het is een feit dat de kijkcijfers van de zesde reeks niet om over naar huis te schrijven zijn. Naar de halve finale keken nog geen 300.000 mensen. Voor veel mensen zal de naam Julia van Helvoirt niet eens een belletje doen rinkelen. Het is daarom nog maar de vraag of RTL doorgaat met de talentenjacht.

Slechte kijkcijfers

Ter vergelijking: naar de finale van Idols I keken vijftien jaar geleden ruim 5 miljoen mensen. De finale van de zesde editie van de talentenjacht eindigde niet eens in de top-25 van best keken programma's. Er keken maar 342.000 mensen. Ten opzichte van vorig jaar heeft het programma ook duidelijk ingeleverd. Toen stemden nog 884.000 kijkers af op de finale van Idols.

Op Twitter waren de mensen die woensdagavond wel besloten te kijken vooral negatief.

De vorige seizoenen van Idols werden gewonnen door Jamai Loman (2002), Boris Titulaer (2003), Raffaëla Paton (2005), Nikki Kerkhof (2007) en Nina den Hartog (2016).