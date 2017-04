Je kan weer Frozen kijken op Netflix

Opluchting voor heel veel ouders en Disney-fans: Frozen staat deze week weer op Netflix. Dat heeft een woordvoerder van de streamingdienst vrijdag bevestigd.

Ontroostbaar

Vorig jaar maart ontstond er paniek bij veel ouders nadat Frozen was verdwenen van Netflix. Veel jonge kinderen die de film met grote regelmaat keken, waren volgens ouders ontroostbaar. Vooral het feit dat Netflix het verdwijnen van de animatiefilm niet van tevoren had aangekondigd, leidde tot veel ongenoegen.

De licentie van Frozen was verlopen, liet Netflix toen weten. Overigens verdween de film in 2015 ook al van Netflix, om na een paar weken weer terug te keren.

Succesvol

Frozen is een van de meest geliefde Disney-films van de afgelopen jaren. Met een wereldwijde opbrengst van 1,3 miljard dollar is het zelfs de meest succesvolle animatietitel ooit.

De film is gebaseerd op het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen en vertelt over een prinses die de gave heeft alles in sneeuw en ijs te veranderen. De prinsessen Elsa en Anna zijn mateloos populair en behoren ook in Disneyland Parijs tot een van de grootste trekpleisters.