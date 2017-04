Broederliefde schrijft geschiedenis met 'grap'

De jongens van Broederliefde hebben iets voor elkaar gekregen wat nog nooit eerder is gebeurd: een concert in Het Kasteel, het stadion van hun voetbalclub Sparta in Rotterdam. Broederliefde is razend populair en dat harde werken moet gevierd worden en waarom zou je zoiets dan niet gelijk groots aanpakken?

Op zaterdag 29 april gaven zij een uitverkocht concert voor 10.000 man in Rotterdamse voetbalstadion. Muzikale vrienden als Ronnie Flex, Jonna Fraser, Jan Smit, Jandino, Jayh en Winne kwamen langs voor gastoptredens en voor de vijf twintigers was dit concert een langverwachte droom die uitkwam. Metro sprak met Jerr en Ems over de weg naar hun succes.

Emms, Jerr, Sjaf, Edson en Mella zijn een stel oude voetbalvrienden die samen de studio in gingen, en niet zonder succes. In 2014 kwam debuutplaat Gevoelig feestje uit, ze behaalden een top-3 notering in de Album Top 100, wonnen enkele Funx-Awards en in 2016 kregen zij een MTV Award voor beste Nederlandse act. Ook zijn ze de meest gestreamde artiest op Spotify in 2016.

Met hun album Hard Work Pays Off2 stonden ze zo lang op de eerste plek in de Album Top 100 dat ze een dertien jaar oud record van Frans Bauer verbroken. Zelfs als je niet van rapmuziek houdt kun je niet om de jonge Rotterdammers heen.

Idee voor concert begon als grap

Het Sparta-stadion staat midden in de wijk Spangen, waar de jongens zijn opgegroeid. ,,Het begon eigenlijk als een grap, vorig jaar waren we bij Lowlands en onze dj Edson had een Sparta shirt aan, dat viel op bij de Spartafans en vanaf toen is het balletje gaan rollen,” zegt Emms aan Metro.

Er verscheen een Tweet met de vraag of het niet tof zou zijn als de jongens een keer tijdens de rust zouden optreden. André Hazes heeft ooit opgetreden tijdens de rust, maar verder heeft geen enkele artiest een concert gegeven in het stadion. ,,Als je tijdens de rust gaat optreden is het niet zo heel speciaal, want de mensen komen eigenlijk voor de voetbalwedstrijd. We hebben besloten om het groter aan te pakken. De mensen waren enthousiast en de gemeente werkte goed mee.”

Op de vooravond van hun concert verkochten zij de laatste kaarten en zaterdag stonden tienduizend fans mee te zingen en springen met de hits van de hiphopformatie. Duizenden jongeren, ouders met kinderen, iedereen ging los! Het Rotterdamse voetbalstadion bleek het perfecte decor voor een concert en duizenden telefoons gingen de lucht in toen Broederliefde onverwacht uit het podium omhoog kwam.

Van straatjochies tot internationaal succes

De Rotterdamse wijk staat bekend als een probleemwijk, maar daarnaast is het ook een warme wijk waar iedereen elkaar kent en daarom is het voor de jongens zo mooi om deze ‘thuiswedstrijd’ te spelen. ,,Weet je wat het is, als je kijkt in wat voor buurt we leven en waar we allemaal vandaan komen, dan schrik je er niet van als iemand van onze leeftijd de foute kant op gaat. We zijn heel erg zelfstandig opgegroeid, we hebben gelukkig precies op tijd broederliefde gekregen, “ zegt Jerr.

Als kleine jongens droomden ze van een carrière als profvoetballer en uiteindelijk zijn ze nu via een omweg toch nog in het voetbalstadion terecht gekomen. De rappers zijn ook buiten Nederland populair en hebben optredens gehad in Suriname, Marokko, Curaçao, Portugal, Aruba, Bonaire en Spanje. Ook deze zomer zullen ze weer door het buitenland touren. Het mooiste moment in hun carrière tot nu toe? Emms en Jerr verwachten dat het concert in Het Kasteel memorable gaat worden. ,,Internationaal gezien waren Curaçao en Suriname de hoogtepunten.”

Broederliefde is niet te breken

De jongens gaan als een speer en hebben optreden na optreden, maar gaat er dan nooit eens iets mis? ,,Er zijn wel vaak broekjes gescheurd hoor op het podium,” lacht Jerr. De broeders kennen elkaar door en door maar net zoals bij elke vriendengroep zijn er wel eens spanningen. ,,Weet je wat ik knap vind bij ons, we kunnen goed schakelen. Er zijn genoeg misverstanden, niemand is perfect, iedereen maakt fouten, maar je moet gewoon proberen zo snel mogelijk te anticiperen en door te gaan,” zegt Emms. ,,Tijdens buitenlandse tripjes zijn we vaak vijf tot tien dagen bij elkaar en dan denk ik de negende of tiende dag wel: boys ik wil jullie even niet meer zien,” grapt Jerr. ,,Ja maar als we dan eenmaal weer in Rotterdam zijn, zijn we opgeladen en dan willen ze elkaar toch snel weer zien.”

De Broederliefde lijkt ongekend en als het aan de rapper ligt wordt het concert in Het Kasteel een terugkerend concept. Aan het eind van de avond werden de rappers verrast met een dubbel platina voor de single Het is een feit. Na de uitreiking hadden ze zelf ook nog een verrassing voor de fans en kondigden ze een tweede editie van Broederliefde in Het Kasteel aan, op 2 juni 2018 zullen ze Spangen opnieuw op zijn kop zetten.