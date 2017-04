'Alles mag' van Ed Sheeran in de Ziggo Dome

Waar rood is, is vuur: dat lijkt een nieuw motto, op het lijf van de Britse singer/songwriter Ed Sheeran geschreven. Met zijn rode haren en normaal tot ietwat mollige figuur zou je denken dat hij niet in het rijtje popsterren van nu thuishoort, maar dat heb je verkeerd. Ed Sheeran is awesome en Metro legt, aan de hand van zijn eerste Divide-concert in de Ziggo Dome maandagavond, eens haarfijn uit waarom.

1 Hij zingt loepzuiver

Wie regelmatig naar concerten gaat weet wellicht dat niet iedere hedendaagse popster even zuiver zingt bij een liveconcert. Dat geldt zeker niet voor Sheeran. Vanaf de eerste inzet van het nummer Castle on the Hill tot de laatste noot maakt de zanger maandagavond in de Ziggo Dome geen enkele uitglijder. En dat is een behoorlijke kunst, helemaal gezien punt 2…

2 Hij doet álles (letterlijk alles) in zijn eentje

Hij staat erom bekend, maar ook deze keer flikt hij het weer: Ed Sheeran heeft het volledige concert, achter elkaar door, in zijn uppie met enkel instrumenten en een loopsysteem op het podium gestaan. Alsnog weet de zanger een stijf uitverkochte Ziggo Dome van begin tot eind te boeien, al zou het wellicht toch niet misstaan om een enkele act in te zetten tijdens zijn show (wij dachten bijvoorbeeld aan een dansend koppel bij Thinking Out Loud). Gewoon, om de totaalbeleving compleet te maken. En omdat we die clip zo geweldig vinden…

3 Alles mag van Ed

En dan bedoelen we – wederom – alles. Sheeran heet de zaal welkom na zijn openingsnummer en maakt de opmerking dat het publiek mag doen wat zij wil. ,,Willen jullie schreeuwen, dansen, zingen, klappen? Doe het alsjeblieft. Het maakt mij niks uit wat jullie doen”, is het welkomstwoordje van de zanger. Helaas leven we in Nederland met de ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ cultuur in ons systeem, anders durven we te zweren dat er een paar fans al jodelend door de Ziggo Dome hadden gelopen.

4 Want Ed laat zich muzikaal door van alles beïnvloeden

Hiphop, Ierse volksmuziek en natuurlijk gewoon lekkere popsounds: bij een avondje Ed Sheeran komt van alles voorbij. Zo blijkt Sheeran ook in real live een behoorlijk partijtje te kunnen rappen, is onder andere te horen bij de track Galway Girl. Daarnaast laat hij zich dus beïnvloeden door zijn roots en gooit hij er ook nog even een stukje cover van Human van Rag’n’Bone Man uit. We weten even niet welke versie we lekkerder vinden.

5 Shape of You blijft in alle versies heerlijk

Het toetje bewaarde Sheeran dit optreden tot het laatst: Shape of You wordt nog even in de Encore uit de speakers geknald. Ondanks het feit dat het ook bij dit nummer enkel loopmachine, gitaar en de stem van Ed Sheeran is, gaat de zaal volledig uit zijn dak. Daarme bewijst Sheeran: eigenlijk heb je als je een steengoede artiest bent echt niet veel meer nodig dan goed geluid en muzikaliteit. Wij waren al fan, en zijn dat nu nog meer!