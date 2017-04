Carrie Coon (Fargo) geeft graag wat humor aan rollen

Films en series maken gaat soms in barre omstandigheden. Zo ook bij Fargo, waarvan de draaidagen verplaatst moesten worden naar Canada omdat er te weinig sneeuw lag tijdens het filmen voor het derde seizoen van de Netflix-serie. Metro belde met actrice Carrie Coon toen ze nog midden in het draaiproces zat.

Fargo is gebaseerd op de film van de Coen Brothers uit 1996. Vanaf afgelopen weekend is er elke week een nieuwe aflevering te zien. Coon speelt de rol van politiechef Gloria Burgle, een stoïcijnse, single moeder. Ze wordt omschreven als ‘de minst Minnesota-aardige sheriff van alle Minnesota sheriffs’. Het karakter is gebaseerd op Marge Gunderson, een karakter uit de film en Molly Solverson uit het eerste seizoen.

Het nieuwste seizoen, dat onder leiding van Noah Fowley is opgenomen, gaat over een lang woedende vete tussen tweelingbroers, gespeeld door Ewan McGregor. De ene broer is een laagopgeleide reclasseringsambtenaar, de ander zit in de vastgoedwereld en staat bekend als ‘de parkeerplaatskoning van Minnesota.’

Bizarre situaties

Naast Fargo is de 36-jarige actrice ook te zien in de HBO-serie The Leftovers, waarin een groot deel van de mensen op de wereld ineens is verdwenen. Coon’s karakter Nora Durst probeert te begrijpen waarom haar man, kinderen en 140 miljoen andere mensen ineens zijn verdwenen.

Op het eerste oog hebben de series niet veel met elkaar te maken. Toch laten beide series zien hoe mensen omgaan met de meest bizarre situaties. The Leftovers is een apocalyptische serie, in Fargo weet je dat dingen op hele kleine schaal misgaan. „Zowel Gloria als Nora hebben een bepaalde nuchterheid, ondanks dat Nora meer een binnenvetter is”, vergelijkt Coon. „Ze zijn beide wat ingetogen en doen niet egocentrisch. Ik vind het leuk om humor in mijn werk te stoppen, zelfs in een hele serieuze setting. Nora heeft een slim gevoel voor humor, Gloria heeft dat op een sarcastische manier.”

Dezelfde achtergrond

De karakters die Coon speelt, komen beide uit het midwesten van Amerika, net als Coon zelf. „Dit zijn mijn mensen! Dat stoïcijnse, de overtuiging dat slechte dingen niet gebeuren bij goede mensen en dat er altijd een manier is om de wereld te begrijpen. Dat zijn zeker kenmerken van de plek waar ik opgroeide.”

In Fargo zien we elk seizoen weer een nieuwe cast. Hetzelfde gevoel, een andere tijd en nieuwe mensen. Coon is dus nieuw in de serie maar speelt tegelijk in haar laatste seizoen. „Fargo voelt op een bepaalde manier meer als een tien uur durende film. Eén seizoen een karakter spelen, voelt heel nieuw en fris. Je leert het karakter net kennen en dan is het alweer voorbij”, vertelt Coon. „Ik laat Gloria achter als een mysterie. Maar ik heb hetzelfde gevoel bij haar als bij mijn karakter Nora: drie jaar was precies genoeg tijd om haar te spelen. Ik denk dat ik zeven of acht jaar te lang vindt.” Lachend voegt ze nog toe: „Het is al moeilijk genoeg om elke dag jezelf te zijn!”