BZV op citytrip: 'Sandra laat Olke in de steek'

Bijna 3,5 miljoen mensen keken zondagavond naar Boer Zoekt Vrouw, de aflevering waarin alle keuzes zijn gemaakt en de boeren op stedentrip gingen. Zo'n romantisch weekendje weg kan het perfecte recept zijn voor een liefdevolle samensmelting, toch dachten niet alle deelnemers daar hetzelfde over. Sandra maakt wederom een verrassende keuze en ook Marit wordt naar huis gestuurd, gelukkig vond boer David alles 'super'.

Sandra eist een aparte kamer

Wekenlang was Sandra bezig om het hoofd van de 51-jarige boer Olke op hol te brengen. Vorige week koos Sandra ervoor om in een hotel te slapen omdat ze even tot zichzelf moest komen en last had van een blokkade. Hun citytrip naar Forth Worth had het moment moeten zijn waar de vonk zou overspringen. Het duo beleefde een actief weekend, waar ze leerde lassowerpen, maar het lukte Olke niet om Sandra te vangen met haar lasso. Terwijl Olke inmiddels tot over zijn oren verliefd is, maakt de blonde Sandra opnieuw een onverwachte keuze: ze eist een aparte kamer in het hotel. Arme Olke, want hij wil maar al te graag samen in een kamer slapen, als slaapt Sandra op de bank. Sandra lijkt zich ondertussen niet zo druk te maken en geniet van een drankje met de barman in het hotel. Wellicht heeft het iets te maken met de alcohol, misschien was het allemaal maar een spel of misschien zijn de vlinders gevlogen, want de eerst zo enthousiaste Sandra heeft er geen zin meer in. Tijdens het diner legt ze aan Olke uit dat ze de liefde niet kan forceren. Op Twitter krijgt boer Olke gelukkig veel steun.

Alleen maar vrienden

Riks en Marit zijn afgereisd naar een nationaal park in Canada, waar ze verblijven in een romantische hotelkamer, toch is de romantiek ver te zoeken. Marit voelde zich al helemaal thuis op de Canadese boerderij van Riks en zag een leven met Riks al voor zich. Marit zoekt toenadering, geeft Riks complimentjes en uit haar gevoelens. De ietwat botte Riks gaat hier maar onhandig mee om. Liefde moet van twee kanten komen en Riks loopt nou niet bepaald over van enthousiasme. Hij worstelt met zijn gevoelens en ziet meer in een vriendschap dan in een liefdevolle relatie. ,,Je bent ook een leuke meid, niks mis mee." Marit is leuk, maar ook Riks heeft last van een blokkade en dat maakt haar tot een lastige vrouw. Na het skiën vraagt Riks aan Marit of ze goed in haar vel zit. ,,Ja,'' zegt Marit. Riks weet er een niet zo tactisch weerwoord uit te persen. ,,Ik voel het niet, je bent niet goed genoeg." De stilte die volgt is pijnlijk, en met zijn troostende woorden ,,Kop op he?" probeert Riks het nog een beetje goed te maken.

Nieuw succesverhaal

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel, want in het Franse Loire blijkt maar weer hoe verliefd Herman en Fleur zijn. De torterlduifjes brengen hun nacht door in een echt kasteel. Herman onderging een transformatie, hij liet zijn baardje staan en gooide zijn wilde haren los en zorgt alleen maar voor nog meer vlinders bij Fleur. Ze staan op een segway, maken een helicoptervlucht en Herman mijmert dat hij zo nog een week met Fleur zou willen doorbrengen. Dit zou zomaar een nieuw Boer zoekt Vrouw succesverhaal kunnen worden.

Helemaal 'super'

David bleef lang twijfelen en wist niet of hij nou voor Suzanne of Mara moest kiezen, want hij vond beide dames 'super'. David hield het spannend, maar koos uiteindelijk voor Mara (het meisje dat op zijn moeder lijkt), omdat hij net iets meer gevoelens voor haar had. Het duo reisde af naar het Roemeense plaatsje Brasjov en tijdens hun eerste moment samen lucht Mara haar hart: ,,Jij bent echt de eerste jongen die ik begrijp, en dat heb ik nog nooit gehad.” De bodywarmer dragende David krijgt het er warm van en vind dit helemaal 'super'. Het stopwoordje van David is de kijkers niet ontgaan en op Twitter gaat het los, sommige vinden het superirritant, andere vinden het supergrappig.

Kussen in de wildernis van Zambia

In de wildernis van Zambia lijken de vonken over te slaan. Marc en Annekim verblijven in een nationaal park in Zambia, ze slapen in een tent, zonder douche en zonder toilet. Alhoewel dit de ultieme test is voor hun liefde, lijken ze zich niet uit het veld te slaan. ,,Hier hou ik van in een relatie, geen drama," roept Marc. De twee hebben het erg gezellig en de kus zegt eigenlijk wel genoeg.