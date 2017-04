13 Reasons Why: 'Als acteur kun je levens redden'

Iemand die een beetje de seriereleases volgt, kan het niet ontgaan zijn: 13 Reasons Why is tot dusver de release van 2017. De serie - waarin een tienermeisje haar reden om zelfmoord te plegen via tapes als erfenis achterlaat voor de ‘dertien oorzaken’ van haar besluit – scoort louter lovende recensies. De score op IMDb bedraagt momenteel zelfs een score van 8,9 (uit 10). Metro sprak met de twee mannelijke hoofdrolspelers Dylan Minnette en Christian Navarro.

Minnette (Clay Jensen) is de absolute hoofdrolspeler in de serie. Je luistert met hem mee naar de tapes die zijn ingesproken door de inmiddels overleden Hannah Baker (gespeeld door Katherine Langford). Navarro vervult de rol van Tony Padilla. Hij heeft van Hannah de opdracht gekregen om te zorgen dat alle ‘dertien oorzaken’ de tapes krijgen en beluisteren.

Psychologen op de set

Dat hun rol niet makkelijk was, bleek wel uit de begeleiding die er op en rondom de set aanwezig was. „Acteurs dragen vaak iets van hun karakter mee, daarom waren er tijdens verschillende opnames gesprekken met psychologen een consultants”, legt Minnette uit. „Ze praatten met ons over zelfmoord en konden enkele zaken voor ons ophelderen.”

„Naast de experts konden we bovendien ook met mensen praten, die dezelfde problemen hebben doorgemaakt als die er in 13 Reasons Why aan bod komen”, vult Navarro aan. „Dat heeft ook enorm geholpen. Door naar hun te luisteren, konden we hun pijn beter begrijpen en ons meer inleven.”

Niet alleen voor tieners

Hoewel de serie zich rondom tieners op een middelbare school afspeelt, is het volgens Navarro niet louter een jongerenprogramma. „Iedereen in de serie heeft wel een bepaalde band met een tiener, als je kind, neefje of zelfs kleinkind. Het gaat om dierbaren die je amper onder ogen willen komen vanwege de problemen in de serie. Uiteindelijk kan iedereen zich daardoor wel identificeren met een van de ‘dertien oorzaken’. En dat is ook de link die we willen maken, zodat niemand er meer eindigt zoals Hannah Baker.”

„Het gaat in de serie ook niet alleen om Hannah en haar zelfmoord”, stelt Minnette. „Elk karakter draagt een eigen verhaal met zich mee. Een dilemma, waarmee hij of zij bijna onmogelijk kan leven. En dat is wat er elke dag gebeurt op scholen. Er zijn ontelbaar veel scholieren met dit soort onoplosbare problemen.”

Alleen op de wereld

„Tieners zijn via social media met honderden mensen verbonden”, vervolgt Minnette. „Maar als ze gaan slapen beseffen ze hoe alleen ze eigenlijk zijn op de wereld. Ze hebben steeds vaker niemand om echt mee te praten over hun problemen op school, met hun collega’s, over hun eerste liefde. Ze zien hun ouders als vijanden en niet als helpers. Daardoor vullen ze hun gedachten met negatieve input, waardoor ze met depressies en sociale en psychologische ongemakken krijgen te maken.”

Navarro is dan ook enorm blij met de rol die ze met 13 Reasons Why (proberen te) vervullen. „Door deze serie heb ik wel geleerd hoe belangrijk ons beroep is. Met acteren en het vertellen van dit soort verhalen kun je levens redden.”

Hoewel de redenen voor de zelfmoord van Hannah aan het einde van seizoen 1 zijn verklaard, is de serie nog niet af. Het plot van de slotaflevering laat genoeg ruimte open voor een vervolg. Veel wil Minnette er nog niet over kwijt. „Er zijn een paar ideeën waarmee gewerkt wordt, maar uiteindelijk zullen ook de reacties van het publiek mede bepalen hoe het verhaal zich verder gaat ontwikkelen.”