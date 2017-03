Van Filemon tot Arie Boomsma: Sterren in het stemhok

Of het nu door het lekkere weer komt of toch de grote aandacht voor de campagnes: de landelijke opkomst bij de verkiezingen loopt woensdagmiddag al richting de helft van het totale electoraat. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS en RTL had om 15.45 uur al 43 procent van de stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. In 2012 bedroeg de opkomst rond dat tijdstip nog 37 procent.

Bekend en onbekend Nederland stapt dus massaal naar de stemhokjes en sommige van hen maken dat aan hun fans duidelijk met een stemfie. Of gewoon een tweetje. Zie hier onze sterren in het stemhok: