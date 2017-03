Vader O'G3NE: Kippenvel als ze mij verrassen

Rick Vol, de vader van de zusjes van O’G3NE, schreef samen met schoonzoon Rory de Kievit Songfestivalinzending Lights and Shadows. „Kippenvel als ze mij verrassen.”

Een ode aan hun moeder, zo noemden de zusjes van O’G3NE hun Songfestivalliedje Lights and Shadows. De moeder van Lisa (22), en tweeling Amy en Shelley (21) vecht al jaren tegen een zeldzame vorm van botkanker. Op dit moment is Isolde, zoals de moeder van de meiden heet, herstellende van een transplantatie. Daarna wordt bekeken of ze bestraald kan worden.

Opnieuw een pittige tijd dus voor de zusjes, maar juist met hun liedje willen zij benadrukken dat je in donkere tijden de mooie momenten met elkaar moet koesteren. „Wij weten hoe het is”, zei Amy vrijdag tijdens de presentatie van het liedje in Amsterdam.

Het insturen van het songfestivalliedje 2017 stond open voor iedereen, maar met zo’n persoonlijke boodschap kon het bijna niet anders dan dat het nummer van vader Rick Vol en gitarist Rory de Kievit, de vriend van Shelley, uitverkoren werd. Tijdens de presentatie van het liedje trok Metro het songwritersduo daarom even aan hun jasjes.

Een songfesivalliedje schrijven, waar begin je dan?

Rick Vol: Door met elkaar te praten en aan de meiden te vragen van: hoe komen al jullie sterkte kanten nou goed tot hun recht in een liedje? Met die informatie is Rory gaan zitten en heeft een akkoordenschema gemaakt. Ik ben toen een tekst en een melodie gaan maken en toen dat klaar was, zijn we bij elkaar gekomen en begonnen de meiden te zingen. Zo ontstond het.

En hoe lang duurt zoiets?

Rick: Ik denk ik totaal vier dagen.

Rory: Ik stuurde de akkoorden naar Rick en binnen dag kreeg een couplet en een refreintje terug.

Zo kort?!

Rick: Ja, jij vindt het kort, maar zo werken we vaker, hoor. Dat is eerder zo gegaan.

Is er bewust gekozen voor een zogeheten ‘powerballad’?

Rick: Ja. In een uptempo-nummer kan je toch die kwaliteiten niet echt kwijt. Het biedt minder ruimte voor emotie.

Rory: Deze vorm past bij het verhaal dat we wilden vertellen. Daar past ook geen dansbaar, blij liedje bij ofzo.

Wat dat betreft maakten andere songwriters misschien ook wel minder kans…

Rick: Er zijn hele mooie liedjes binnengekomen. Van Alain Clarke bijvoorbeeld en Gordon Groothedde en Han Kooreneef. Daar gaan we zeker later nog iets mee doen. Maar wat ons nummer betreft: ik ben blij dat het gekozen is. Alle neuzen moeten ook dezelfde kant op staan. Het heeft geen zin om die meiden iets te laten zingen waar ze niet of minder achter staan. Voor AVROTROS was het ook duidelijk dat dit liedje echt uit ons verhaal kwam, en dat geeft straks toch extra kracht op dat podium. Het gaat echt over onze situatie, die tegelijk ook heel herkenbaar is voor heel veel andere mensen. Hoeveel mensen zijn er wel niet ziek? Als gezin wordt je dan allemaal een beetje ziek.

Gaat hun moeder mee naar Kiev?

Rick: Nee, mijn vrouw zal er niet bij zijn. Dat is helaas niet mogelijk.

Hoe trots bent u op uw dochters?

Rick: Heel trots. Ik maak ze natuurlijk heel vaak mee en ik kijk daarom ook anders naar ze dan het publiek. Dan vind ik het vooral mooi om te zien hoe ze als zussen zijn. Ik krijg kippenvel op de momenten dat ze ook mij verrassen. In de theatershow zit een heel emotioneel moment en als ik dan zie hoe Lisa ziet dat Shelley gaat huilen en dat Amy het ook even niet trekt en zij het dan als vanzelfsprekend overneemt, dat is fantastisch.

Gaan ze winnen, denken jullie?

Rick: Als we door die halve finale heen komen, want het is een lastige poule, kunnen we zomaar gaan winnen. Tijdens de persconferenties zullen de meiden naar verwachting met een charmeoffensief komen. Dat komt wel goed, ze zijn goed gebekt hoor!

Rory: Of er moet opeens weer een vrouw met een baard ofzo opduiken….

O’G3NE doet op 11 mei mee aan de eerste halve finale van het Eurovisiedongfestival.