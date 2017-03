TV Top 25: verkiezingen en boeren gaan er wel in

Nóg meer kijkers dan de weken ervoor. Dat geldt voor Boer Zoekt Vrouw Internationaal dat weer over de grens van 4 miljoen tv-kijkers ging. Een ander opvallend hoog kijkcijfer in Metro’s TV Top 25 over de afgelopen week: het verkiezingsdebat van de NOS, een dag voordat we onze stem mochten uitbrengen. Meer dan 3,2 miljoen kijkers (of zwevers) volgden de afzonderlijke debatjes op de voet.

Meer programma’s profiteerden van de verkiezingen, zoals De Wereld Draait Door, Eénvandaag, Pauw en Jinek en het Journaal van 18.00 uur. Arjen Lubach haalde met zijn ‘zondag’ voor het eerst de Top 25, een zeldzaamheidje voor NPO 3.

NPO 1 komt deze week net als vorige keer 17 keer in de Top 25 voor, RTL 4 haalde de lijst 5 keer. NPO 2, NPO 3 en RTL 7 maken de lijst met 1 notering compleet.

Top 25

(van zondag 12-3 tot en met zaterdag 18-3)

1 Boer Zoekt Vrouw Internationaal (zo 12-3, NPO 1) 4.114.000

2 Journaal 20.00 uur (zo 12-3, NPO 1) 3.574.000

3 Nederland Kiest, Het Debat (di 14-3, NPO 1) 3.276.000

4 Floortje Naar Het Einde Van De Wereld (zo 12-3, NPO 1) 2.966.000

5 Studio Sport Eredivisie (zo 12-3, NPO 1) 2.818.000

6 Eénvandaag, Verkiezingsdebat (ma 13-3, NPO 1) 2.282.000

7 Nederland Kiest, De Uitslagen (wo 15-3, NPO 1) 1.935.000

8 De Wereld Draait Door (ma 13-3, NPO 1) 1.869.000

9 The Voice Kids (vr 17-3, RTL 4) 1.857.000

10 Voetbal: Ajax – Kopenhagen (do 16-3, RTL 7) 1.642.000

11 Ik Vertrek (za 18-3, NPO 1) 1.568.000

12 Pauw en Jinek De Verkiezingen (di 14-3, NPO 1) 1.507.000

13 Droomhuis Gezocht (ma 13-3, NPO 1) 1.476.000

14 Journaal 18.00 uur (ma 13-3, NPO 1) 1.456.000

15 Half Acht Nieuws (wo 15-3, RTL 4) 1.447.000

16 Eénvandaag (wo 15-3, NPO 1) 1.403.000

17 Janzen en Van Dijk Voor Al Uw Bruiloften en Partijen (za 18-3, RTL 4) 1.395.000

18 Goede Tijden, Slechte Tijden (di 14-3, RTL 4) 1.393.000

19 Radar (ma 13-3, NPO 1) 1.306.000

20 Nieuwsuur (ma 13-3, NPO 2) 1.285.000

21 KLEM (do 16-3, NPO 1) 1.265.000

22 Eén Tegen Honderd (vr 17-3, NPO 1) 1.261.000

23 Moordvrouw (zo 12-3, RTL 4) 1.238.000

24 Zondag Met Lubach (zo 12-3, NPO 3) 1.198.000

25 Opsporing Verzocht (di 14-3, NPO 1) 1.187.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek