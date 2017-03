TV Top 25: op zondag massaal voor de buis

Waar Nederland in de tijd van grote familieshows op zaterdagavond massaal tv keek, zien we dat nu op zondagavond. Sinds het begin van het nieuwe Boer Zoekt Vrouw-seizoen zien we in Metro’s TV Top 25 kijkcijfers van boven de 3 miljoen.

Naast Boer Zoekt Vrouw Internationaal hebben we het dan over Studio Sport Eredivisie (extra kijkers door Feyenoord – PSV) en het Journaal van 20.00 uur. Andere programma’s die goed scoren zijn Wie Is De Mol? en – ook al op zondag – Floortje Naar Het Einde Van De Wereld.

Een politiek debat haalde zowaar ook de Top 25. Dat was knap, want het RTL 4-debat stond tegenover het zondaggeweld van NPO 1 en Mark Rutte en Geert Wilders ontbraken.

NPO 1 komt deze week net als vorige keer 18 keer in de Top 25 voor, RTL 4 haalde de lijst 7 keer. Andere zenders keken toe.

Top 25

(van zondag 26-2 tot en met zaterdag 4-3)

1 Boer Zoekt Vrouw Internationaal (zo 26-2, NPO 1) 3.546.000

2 Studio Sport Eredivisie (zo 26-2, NPO 1) 3.140.000

3 Journaal 20.00 uur (zo 26-2, NPO 1) 3.105.000

4 Wie Is De Mol? (za 4-3, NPO 1) 2.631.000

5 Floortje Naar Het Einde Van De Wereld (zo 26-2, NPO 1) 2.355.000

6 The Voice Kids (vr 3-3, RTL 4) 1.811.000

7 Weet Ik Veel? (za 4-3, RTL 4) 1.729.000

8 All You Need Is Love (za 4-3, RTL 4) 1.722.000

9 Radar (ma 27-2, NPO 1) 1.639.000

10 Droomhuis Gezocht (ma 27-2, NPO 1) 1.612.000

11 Eén Tegen Honderd (vr 3-3, NPO 1) 1.569.000

12 Goede Tijden, Slechte Tijden (di 28-2, RTL 4) 1.519.000

13 De Wereld Draait Door (vr 3-3, NPO 1) 1.497.000

14 De Rijdende Rechter (di 28-2, NPO 1) 1.481.000

15 Journaal 18.00 uur (za 4-3, NPO 1) 1.478.000

16 RTL Late Night (vr 3-3, RTL 4) 1.423.000

17 Opsporing Verzocht (di 28-2, NPO 1) 1.413.000

18 Half Acht Nieuws (ma 27-2, RTL 4) 1.402.000

19 Kassa (za 4-3, NPO 1) 1.388.000

20 KLEM (do 2-3, NPO 1) 1.344.000

21 Schaatsen WK Allround (za 4-3, NPO 1) 1.255.000

22 Midsomer Murders (wo 1-3, NPO 1) 1.238.000

23 Night Manager (vr 3-3, NPO 1) 1.197.000

24 RTL Rode Hoed Debat (zo 26-2, RTL 4) 1.193.000

25 Eénvandaag (vr 3-3, NPO 1) 1.179.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek