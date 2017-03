Tom Hiddleston staat in ‘Kong’ tegenover jeugdheld

Tom Hiddleston speelde Loki in The Avengers-films, is de ex van Taylor Swift en werd genoemd als de volgende James Bond. Vanaf donderdag is hij te zien als een dappere ontdekkingsreiziger in Kong: Skull Island, een blockbuster waarvoor Hiddleston oog in oog stond met een van zijn favoriete personages uit zijn jeugdjaren.

Al is oog in oog niet helemaal de juiste uitdrukking hier. Aangezien Kong: Skull Island bol staat van de CGI-hoogstandjes, moest de 36-jarige acteur zich vijf maanden lang inbeelden dat hij tegenover een prehistorische aap met een lengte van 15 meter stond. „Het is puur acteren”, vertelt hij aan Metro over zijn tijd op de set. Gelukkig mag het eindresultaat er wezen, mede vanwege de realistische uitstraling van de enorme aap, iets waar ook de kijkers volgens Hiddleston van onder de indruk zullen zijn.

„Ik wilde dat Kong minder gewoon een gorilla zou zijn en meer een intelligente aap die op zijn achterpoten kan staan. Ik heb de filmmakers verzocht om hem een nobele persoonlijkheid te geven, een nobel dier van hem te maken. Ik denk dat dat uiteindelijk gelukt is”, aldus Hiddleston.

In Kong: Skull Island speelt Hiddleston de rol van James Conrad, die met een team van ontdekkingsreizigers en soldaten afreist naar een mysterieus eiland in de Stille Oceaan om dit aan een onderzoek te onderwerpen. Wat ze niet weten, is dat dit prachtige eiland het thuis is van de legendarische Kong. De Britse acteur wordt in Kong: Skull Island vergezeld door grote namen, onder wie Samuel L. Jackson en oscarwinnares Brie Larson.

Kong: Skull Island past in het rijtje van klassieke avonturenfilms die Hiddleston als kind keek. De acteur noemt titels als Indiana Jones and the Temple of Doom, Jurassic Park en King Solomon’s Mines. „Deel uitmaken van de erfenis van Kong vind ik geweldig.”

Verschillende rollen

Is de rol van de bescheiden held Conrad spelen voor Hiddleston leuker dan die van de kwaadaardige Loki? „Ik vind ze allebei leuk. Het is heerlijk om de god van het kwaad te spelen, maar het is tegelijkertijd fijn om minder egoïstische beslissingen te maken.”

Een andere belangrijke rol van Hiddleston op dit moment is die van ‘nachtmanager’ Jonathan Pine in de succesvolle BBC-miniserie The Night Manager, die begin dit jaar met drie Golden Globes bekroond werd - waaronder een voor het acteerwerk van Hiddleston. Deze week bevestigde regisseur Susanne Bier dat er een tweede seizoen van The Night Manager komt. Meer werk voor Hiddleston dus, die over het algemeen toch al niet te klagen heeft om klussen.

Hiddleston op het witte doek zien, kan dus vanaf donderdag in Kong: Skull Island. Op het kleine scherm bewonder je zijn acteerkunsten elke vrijdagavond in de 6-delige miniserie The Night Manager om 20.30 uur bij de AVROTROS op NPO1.