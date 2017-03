Sophie Hilbrand over burn-out: ‘Ik was helemaal op'

In het nieuwe BNN-programma Sophie In De Mentale Kreukels neemt presentatrice Sophie Hilbrand ook haar eigen burn-out onder de loep.

Hoe was het om dit programma te maken?

Pittig. Toen ik bezig was, realiseerde ik me dat ik niet zo veel met mijn eigen burn-out heb gedaan, dat ik misschien niet zo gek veel heb veranderd. Het was heel persoonlijk. Ik zat de hele tijd op de pijnpunten en dat kostte enorm veel energie. Ik schoot ook vaak vol. Wat een ellende.

Is er een moment aan te wijzen dat je tegen de lamp liep?

Dat was tijdens een draaidag van Ruben vs Sophie. Ik weet nog dat ik de hele tijd dacht: ik weet niet hoelang ik dit nog ga volhouden. Ik was helemaal op. BNN zei al snel dat ik eens even bij een arts langs moest gaan. Ze zagen dat het niet goed ging. ‘Dit komt wel goed’, dacht ik nog in het begin.

Hoelang ben je er uit geweest?

Dat weet ik niet meer precies. Vijf maanden of zo. Elke keer nadat de arts had gezegd wanneer ik weer voorzichtig kon beginnen, raakte ik in paniek wanneer die maand in zicht kwam. ‘Ik kan het nog niet’, dacht ik dan. De tijd vliegt trouwens als er niets in je agenda staat. Ik had het nog wel een tijdje vol kunnen houden, haha.

Had het maken van dit programma iets therapeutisch?

Enorm. Door dit programma ben ik gaan beseffen dat ik mezelf en mijn klachten helemaal niet zo serieus neem. Het is altijd hup en weer door. Terugkijkend op mijn eigen burn-out, nu vierenhalf jaar terug, maakte ik mezelf lange tijd wijs dat het te verklaren viel. Want het was ook zo’n drukke tijd geweest. Daardoor was ik niet bezig met hoe ik dingen aanpak. Terwijl dat is wél nodig is als je, zoals ik, de hele tijd over dat randje dreigt te gaan. Dit programma is ook een zoektocht naar waarom ik onderuit ben gegaan en hoe ik ervoor sta.

En, hoe sta je ervoor?

Door zelfonderzoek heb ik nu meer grip. Over het algemeen gaat het goed, al zijn er periodes dat het wat veel is en ik niet op tijd handel. Dat is en blijft voor mij een hardnekkig patroon waar ik door het maken van deze serie weer mee geconfronteerd ben.



Waldemar Torenstra, je vriend waarmee je twee kinderen hebt, leidt een leven dat erg lijkt op dat van jou. Waarom heeft hij er geen last van?

Hij is de beste planner die ik ken. En hij leeft heel anders. Dan moet hij bijvoorbeeld gaan trainen voor Vechtershart en vraag ik: ‘heb je zin?’ ‘Daar denk ik niet eens over na’, zegt-ie dan. ‘Het moet gewoon gebeuren, dus ik ga dat doen’. Mijn afspraken kunnen vaak herzien worden. Daar kunnen we nog wel mee schuiven. Maar dat levert stress, gedoe en chaos in mijn hoofd op. Bovendien heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel. ‘Jij bent altijd maar aan het leveren’, zegt Waldemar.

De BN’ers die je in de eerste aflevering tijdens een feestje spreekt hebben allemaal met burn-out klachten te maken gehad. Toeval of niet?

Het is vaak onregelmatig en stressvol werk. Op een podium of voor een camera staan levert stress op, en wat daarvan wordt gevonden ook. Het is bovendien een ambitieuze wereld. Als jij het niet doet, staat er iemand achter je te trappelen om het over te nemen. Dus als er kansen komen, denk je: laat ik het maar doen, want als ik nee zeg, is er morgen misschien niets meer. Komt bij, maar dat is bijna overal zo, dat er weinig over gepraat wordt. En mensen hebben altijd de neiging om te zeggen dat het goed met ze gaat.

‘De kunst van het leven is ongelukkig zijn’, zegt hoogleraar psychologie Dirk DeWachter in het programma.

Dat is een van de interessantste opmerkingen in de serie. Het móet altijd maar goed met je gaan, een gevolg van dat hele ‘ik zit hier op een leuk feestje en het is hier geweldig’-gedoe op social media. Maar je gaat als mens door verschillende fases, soms gaat het goed en soms gaat het minder goed. Accepteer met elkaar dat het erbij hoort. Heb het erover.

Sophie In De Mentale Kreukels, vanaf dinsdag 21 maart vijf weken lang vanaf 20.30 uur te zien bij BNN op NPO3.