Parastoe van Temptation Island neemt wraak op Shady

Op Facebook kreeg Metro vorige week een privébericht van Parastoe Peréira, de bekendste verleidster van het RTL-programma Temptation Island. „Hallo Metro Holland, ik heb het artikel gelezen van dat speklapje Shady. Ik zou graag even iets terug willen zeggen via jullie. Groetjes, Parastoe, Temptation Island”, luidde de boodschap. Dus namen we contact met haar op om te vragen wat ze kwijt wil aan de Hagenaar, die vorig seizoen als verleider meedeed aan het programma en in een interview met Metro behoorlijk hard had uitgehaald naar Parastoe.

In dat artikel zei hij: „Waar hebben ze haar in hemelsnaam vandaan gehaald? Ze heeft geen kont, ze heeft geen borsten en het lijkt er sterk op dat ze vroeger met een grindtegel in haar gezicht hebben geslagen. Wat een vies wijf, gadverdamme. Dan kun je nog beter tegen een kokosnoot aanrijden. Ik snap echt niet wat die Niels in haar ziet.”

Parastoe, wat wil je aan Shady kwijt?

Allereerst bedankt dat ik zo belangrijk ben dat je over mij moet praten. Ik dacht vorig jaar precies hetzelfde: waar hebben ze hem toch vandaan gehaald? Je durfde niet te lachen, want jouw tanden lijken op een kapotte lepel. Ik ben niet perfect, maar als een afgelebberde boterham als Shady mij probeert te belagen met zijn ‘geniale’ uitspraken, dan heb je de verkeerde voor je. Ik snap het wel, je moet ergens sterk in zijn. Je hebt geen uiterlijk, je lijkt op een gare speklap en meer dan een lelijk Haags accent en een grote bek heb je niet. Geloof me schatje. Jij vindt mij op een man lijken? Ik heb inderdaad meer ballen dan jij! Al was jij de laatste man op aarde, ik zou nooit op of onder je willen liggen. Ook al wilde je in België zo graag mijn aandacht tijdens jouw Ex on the Beach-booking. Succes met je kokosnoot, pik!

Waarom trek je de opmerking van Shady je zo aan?

Ik weet dat ik wekelijks in België en Nederland op tv ben en iedereen mag een mening over mij hebben. Dat snap ik wel. Maar een Sjonny als Shady, die vorig seizoen tijdens Temptation Island geen fuck heeft kunnen bereiken en tijdens Ex on the Beach werd uitgelachen, laat ik écht niet zo in het openbaar over mij praten. Ik word het een beetje zat dat mensen achter mijn rug heel vies over mij praten en recht in mijn gezicht ineens niet meer de clown durven uit te hangen.

Krijg je op straat veel reacties op jouw optreden in Temptation Island?

Ik denk dat ik net zo veel reacties krijg als de rest van de deelnemers. Daar zitten zowel goede als slechte reacties tussen. Om eerlijk te zijn boeien ze me beide niet meer zo veel. Mensen mogen vragen stellen en foto’s maken, maar daarna gaat het echte leven weer verder.

Hoe kijk je er zelf op terug?

Als een zeer bijzondere ervaring. Ik heb veel mensen ontmoet, die ik nu tot mijn vriendenkring mag rekenen. En dat allemaal dankzij mijn rol als verleidster.

Had je achteraf gezien bepaalde dingen anders willen aanpakken?

Nee, want ik ga met mensen om zoals ze met mij omgaan. Niels vond het toen helemaal geweldig hoe ik hem verleidde. Heel veel beelden heb ik helaas niet in de afleveringen teruggezien, maar die zouden goed van pas komen. Als het een andere man was geweest, zou ik misschien een andere manier van verleiden nodig hebben gehad. Ik zou mezelf hebben aangepast aan de situatie.

Spreek je Niels nog weleens?

Ja, ik heb nog steeds contact met hem.