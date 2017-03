O’G3NE met ode aan zieke moeder naar Songfestival

Lisa, Amy en Shelley Vol van de meidengroep O’G3NE doen in mei met een persoonlijke ode aan hun zieke moeder mee aan het Eurovisiesongfestival in Kiev. Het liedje Lights and Shadows is een meerstemmige powerballad, geschreven voor vader Rick Vol en Rory de Kievit, de vriend van Lisa.

Kracht

„Het is echt een ode aan onze moeder”, zegt Shelley. „Zoals velen weten is zij ziek en met dit nummer willen wij niet alleen haar maar iedereen die ziek is en de naasten daarvan kracht toezingen. Wij weten hoe het is.” Amy: ,,Wij willen hen een hart onder de riem steken.”

Het was al langer bekend dat de moeder van de tweeling Amy en Shelley en hun grotere zus Lisa ziek is. Isolde Vol heeft en zeldzame vorm van botkanker, een aandoening die al een aantal jaren geleden is ontdekt. Ten tijde van de deelname van het trio aan The Voice of Holland in 2014 onderging moeder Vol een speciale behandeling in Frankrijk. Beter werd ze echter niet. Op dit moment gaat het niet goed met Isolde en vader Rick Vol bevestigde vrijdag tijdens de perspresentatie in Amsterdam dat zijn vrouw straks niet mee zal reizen naar het liedjesfeest in de Oekraïne.

Lisa: „De inspiratie voor het liedje ligt dichtbij onszelf. Iedereen kent wel iemand die ziek is. Een gebeurtenis waardoor je leven opeens op zijn kant kan gaan. Juist dan gaat het om de mooie momenten, de lights. Vandaar Lights and Shadows.” Shelly: ,,We vinden het belangrijk dat mensen weten wat dit liedje betekent. Wat de inhoud ervan is. Die sneeuwt natuurlijk makkelijk onder in zo’n spektakel als het songfestival, maar bij ons ligt er echt de nadruk op."

Vader Rick Vol: „In Lights And Shadows heb ik samen met Rory geprobeerd het onzekere en onstabiele leven dat patiënt en familie leiden weer te geven en het te bestrijden met positiviteit en hoop. Het lied moet vooral kracht geven".