Ed Sheeran op promotour: zijn 10 leukste uitspraken

Fans hebben er tweeënhalf jaar op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De nieuwe Ed Sheeran, ÷ (uit te spreken als Divide), is vrijdag uitgekomen. De 26-jarige superster - zijn net uitgebrachte liedjes werden op Spotify meteen al al meteen honderden miljoenen keren gestreamd - is een van de weinige sterren die nooit om een sappige uitspraak verlegen zit wanneer hij interviews geeft om zijn nieuwe werk te promoten. Hieronder zijn tien meest opvallende van de afgelopen weken.

1 ‘We waren in Japan waar we naar een goedkope bar gingen. Hij dronk gewoon water, maar ik werd dronken. Het volgende moment waren we op de golfbaan en lag hij op de grond met een golfbal in zijn mond. Hij vroeg me de bal daaruit te slaan’ – over de keer dat hij zijn goede vriend Justin Bieber met een golfclub in zijn gezicht sloeg (The Guardian)

2 ‘Zijn beveiliger keek me met een horrorblik aan. Ik had Justin recht op zijn kaak geslagen’ – over datzelfde incident (The Guardian).

Vooruitgesnelde single 'Shape Of You':

3 ‘De exen waarover ik zing, haten me’ - over de songteksten over zijn liefdesleven (De Morgen).



4 ‘Ooit haalde ik het nieuwe vriendje van een ex in een songtekst door het slijk, waarna ik hem ontmoette. Bleek dat een waanzinnig toffe kerel te zijn, die bovendien beter voor haar was dan ik ooit kon zijn. Dat was pijnlijk’. – (De Morgen).



5 'Elke muzikant die je vertelt dat hij geen dingen over zichzelf leest online liegt. Ik lees alles. Of dat gevaarlijk is? Niet echt. Ik denk dat het gevaarlijker is om omringd te zijn door mensen die alleen maar vertellen hoe fantastisch je bent'. - (Herald Sun).



6 'Maar met Twitter ben ik gestopt. Dat is zo'n giftige woestenij van meningen en iedereen is zó lichtgeraakt...' - (Herald Sun).