Drake laat bomvolle Ziggo Dome zitten: 'Hij is ziek'

Wie maandagavond vol verwachting naar het tot twee keer toe uitgestelde concert van Drake ging, werd wederom teleurgesteld: Drake is ziek, en wist dat pas een uur na aanvang van het concert te melden.

Een bomvolle Ziggo Dome was het toneel voor de megapopulaire rapper/zanger Drake, die met zijn gloednieuwe album More Life van plan was het publiek te trakteren op een spetterend optreden. Het enige dat het publiek maandagavond echter te zien kreeg, was een medewerker van Ziggo Dome die een uur na het moment dat de show had moeten beginnen het podium betreedt om te verkondigen dat Drake niet meer gaat komen.

„Drake wilde vanavond verschrikkelijk graag optreden, maar helaas is hij ziek geworden en heeft zijn dokter gezegd dat hij niet kan optreden vanavond", aldus de vrouw onder luidkeels gejoel. „Maar niet getreurd, hij was in het gebouw, hij is net naar het hotel gebracht. Hij kan echt niet geven wat jullie willen. Woensdag aanstaande kan hij dat wel en willen we jullie allemaal weer terugzien in de Ziggo Dome."

Het publiek lijkt echter weinig trek meer te hebben in Drake.

En menig fan denkt te weten waarom Drake zich vandaag niet zo lekker voelde...

Facebook

Ondertussen heeft menig bezoeker die de artiest spuugzat is al een Facebookevenement aangemaakt voor aanstaande woensdag, wanneer het concert wordt ingehaald. Zo kun je je op aanwezig zetten bij het 'Boycot Drake' evenement, een 'Leeg Ziggo Dome voor Drake' evenement of het 'Drake anderhalf uur laten wachten op eigen concert' evenement.