Dit is er gebeurd met de 16 & Pregnant-meiden

In 2009 scoorde MTV een enorme hit met de serie 16 & Pregnant. In de dramaserie worden tieners gevolgd die onbedoeld hun eerste kindje verwachten. Na vijf seizoenen kwam er in 2014 een eind aan de serie, maar niet aan de drama. In de vervolgserie Teen Mom komt de kijker erachter hoe het de dames en heren vergaat. Maar hoe is het nu met de acht teen moms?

Farrah Abraham, moeder van Sophia

Farrah werd in december 2008 moeder van Sophie en moest dat al direct in haar eentje doen. Derek, de vader van Sophia kwam twee maanden voor haar geboorte om in een auto-ongeluk. Sindsdien gaat het niet soepeltjes. Farrah heeft moeten bewijzen dat Derek echt de vader was en heeft tegenover haar eigen moeder gestaan in de rechtszaal, omdat deze haar zou mishandelen. In 2013 verscheen er een sextape van Farrah, waarop te zien is dat ze seks heeft met pornoster James Deen. Dat legt haar geen windeieren: ze vangt 1,5 miljoen dollar voor de tape. In 2015 verscheen ze in Celebrity Big Brother en sindsdien lijkt het wat rustiger om de realityster heen. Wel zit ze nog steeds in de serie Teen Mom, waar ze recentelijk ruzie schopte met co-ster Amber, die de show daarom verliet.



En Farrah’s moeder? Die bracht half februari haar eerste single uit.

Maci McKinney (eerder Bookout), moeder van Bentley

Maci was dat meisje op de middelbare school dat het allemaal had: sportief, goed op school en een hoop dromen en potentie. Ze wil studeren. Die dromen heeft ze even in de ijskast moeten zetten toen ze in 2008 Bentley kreeg met jeugdliefde Ryan Edwards. Die liefde houdt niet stand. In 2014 krijgt ze haar tweede kind, dochter Jayde. Die krijgt ze met haar vriend Taylor McKinney, waar ze in oktober 2016 mee is getrouwd. Datzelfde jaar krijgt het stel nog een kind: zoon Maverick. Inmiddels is Maci hard bezig om haar diploma journalistiek te halen en daarna hoopt ze een boek over haar 16 & Pregnant-ervaringen te schrijven.

Catelynn Baltierra, moeder van Carly

Het enige 16 & Pregnant-koppel dat nog bij elkaar is, zijn Catelynn en Tyler. De twee komen uit een moeilijke situatie, Catelynn’s moeder is getrouwd met Tyler’s vader. Tyler’s moeder kampt met een drugsverslaving en zijn vader zit regelmatig in de gevangenis. Catelynn en Tyler kiezen voor een open adoptie en zien hun dochter nog regelmatig. Op 1 januari 2015 krijgt het stel hun tweede dochter: Nova. In augustus van dat jaar trouwen ze. In voor- en tegenspoed is het zeker: Catelynn kampt na de zwangerschap met een postnatale depressie. Om het leed compleet te maken, hebben ze sinds 2013 ook nog de voogdij over Tylers jongere zusje.

Amber Portwood, moeder van Leah

Wanneer Amber ontdekt dat ze zwanger is, stopt ze met de middelbare school. Sindsdien gaat het niet goed. De relatie met haar verloofde Gary is slecht, ze heeft een woedeprobleem en nog niet zolang geleden werd bekend dat Amber bijna altijd high was van medicijnen. Ze slaat haar verloofde Gary regelmatig in elkaar, één keer zo erg dat hij er permanente littekens aan overhoudt. In 2011 wordt ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor drugsbezit en het mislukken van afkicken. In 2013 komt ze vervroegd vrij. Inmiddels deelt ze de voogdij over Leah half om half met Gary. Het laatste dat we van Amber hoorde? Ze was begin maart lekker op vakantie met co-sterren Catelynn en Maci.

Chelsea DeBoer (eerder Houska), moeder van Aubree

Bij geen enkele teen mom gaat het leven over rozen, maar dan ook nog verliefd zijn op iemand die slecht op je is, maakt het nog lastiger. Aubree’s vader is Adam, de man bij wie Chelsea niet weg kan blijven. Uiteindelijk komt ze tot de conclusie dat het niet werkt en beëindigt ze de relatie. Het eindigt in een gevecht om de voogdij, die Chelsea uiteindelijk wint. Ze heeft de volledige voogdij over haar dochter. Adam mag Aubree nog wel zien, maar alleen onder begeleiding. Inmiddels heeft Chelsea de liefde van haar leven ontmoet, Cole DeBoer. Met hem trouwde ze in oktober 2016. Op 25 januari van dit jaar kregen ze zoon Watson.

Jenelle Evans (eerder Rogers), moeder van Jace

Het leven van Jenelle is misschien wel de meest roerige. Ze heeft een explosieve relatie met haar eigen moeder, die tijdelijk de voogdij krijgt over Jace als blijkt dat Jenelle een drugsprobleem heeft. In november 2012 trouwt Jenelle met Courtland Rogers, van wie ze zwanger raakt. Ze claimt een miskraam te hebben gehad, maar later blijkt dat ze de zwangerschap heeft afgebroken omdat de twee in januari 2013 alweer de scheidingspapieren hebben aangevraagd. Daarna ontmoet ze via Tinder Nathan Griffin, waarvan ze zwanger raakt en een tweede zoon komt ter wereld. Ook deze relatie duurt niet lang. Ook via Tinder ontmoet ze daarna David Eason, die al twee kinderen heeft bij twee andere vrouwen. Kind drie is al snel onderweg als hij Jenelle bezwangert. David heeft geen voogdij over zijn tweede zoon, omdat hij wordt beschuldigd van huiselijk geweld. Dat maakt voor Jenelle niks uit: in januari beviel ze van een dochter en de twee zijn inmiddels verloofd.

Kailyn Lowry (eerder Marroquin), moeder van Isaac

Wanneer de relatie met Jo niet blijkt te werken, besluiten Kailyn en de vader van haar zoon uit elkaar te gaan. Ook hier begint het gevecht om de voogdij. Uiteindelijk zorgen de twee dat ze voor Isaac vriendelijk tegen elkaar blijven. Kailyn krijgt in 2013 een relatie met Javi met wie ze zoon Lincoln krijgt. Ook deze relatie houdt geen stand. Na drie jaar gaan de twee uit elkaar. De reden? Kailyn krijgt een miskraam waar Javi haar de schuld van geeft. Inmiddels is Kailyn zwanger van kind nummer drie en is ze juni dit jaar uitgerekend. Wie de vader is, houdt ze nog even geheim.

Leah Messer, moeder van Aliannah (Ali) en Aleeah

Tienermoeder zijn is zwaar, maar met twee baby’s helemaal. Vooral als Ali een spierafwijking blijkt te hebben. Ze is inmiddels uit elkaar met Corey, de vader van de tweeling, als ze achter de medische aandoening komt. In oktober 2015 zorgt Corey ervoor dat hij de volledige voogdij over de meiden krijgt wanneer blijkt dat ze regelmatig te laat op school komen. Ook zou ze een drugsprobleem hebben. Ondertussen heeft Leah haar nieuwe liefde gevonden, Jeremy. Met hem krijgt ze in 2013 dochter Addie. In 2015 gaan de twee uit elkaar. Leah krijgt de volledige voogdij over haar dochter. Begin maart dit jaar werd de roddelmachine weer op gang gezet toen Addie riep ‘over de baby in je buik’ te vertellen. Is kind nummer 4 onderweg?