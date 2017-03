Chef’Special blijft nog even op eigen bodem

Amerika ligt al aan hun voeten, maar Chef’Special blijft dankzij nieuw album Amigo komend jaar nog gewoon van ’ons’.

Ze zijn al jaren een van dé grote live bands van Nederland, de Haarlemmers van Chef’Special. Als het aan het vijftal zelf ligt, is dat straks niet alleen op de festivals in Nederland en Europa zo, maar ook in Amerika. De basis daarvoor is gelegd. Afgelopen jaar mochten ze met de Amerikaanse band Twenty One Pilots op tour langs zo’n vijftig uitverkochte stadions in de grote steden van de VS.

„Ja, dat was wel even een onwijze kans om onszelf te laten zien”, blikt zanger Joshua Nolet terug. De uitnodiging van de Amerikanen kwam precies op het moment dat de band hun derde studioalbum Amigo wilde afronden. „Maar toen kwam die tour voorbij en dachten we: fuck it, dit is toch wel een enorme opportunity. En toen mochten we elke avond een half uurtje een vol stadion vermaken.” Dat ze ‘slechts’ het voorprogramma waren, was niet te merken. „In Cincinnati wist ik niet wat ik meemaakte. Na een liedje ging die hele zaal al op en neer! Met een beetje fantasie konden we doen alsof ze er speciaal voor ons waren.”

In Your Arms

Dankzij de tour heeft de band inmiddels een bescheiden fanbase in de VS opgebouwd. Hun muziek is zo nu en dan zelfs op de radio. Vooraan werd meegezongen met monsterhit In Your Arms, maar nu is er ook behoefte aan nieuwe muziek. Toch zullen de Amerikanen nog even geduld moeten hebben. Amigo verschijnt vandaag hier en komende maanden voert Chef’Special in óns land langs de zomerfestivals. „We willen hier een festivalzomer doen, ook omdat we al zo lang weg zijn geweest.”

Al voor de Twenty One Pilots-tour was het Amerikaanse avontuur gaande. Het nieuwe album werd opgenomen in studio’s in Los Angeles, Seattle en New York, want daar zaten de producers met wie de Haarlemmers graag wilden werken. Soms waren ze zich ergens een maand en schreven ze elke dag een liedje. Nieuwsgierigheid naar de wereld werd daardoor een van de thema’s, maar ook het tegenovergestelde daarvan, het verlangen naar huis, is terug te horen op Amigo.

Verdriet

Joshua: „Wanneer je erachter komt dat je heel lang in een bubbel zit en dat het lijntje met het thuisfront steeds dunner wordt, maar dat je ook ontdekt dat je niet wilt dat dat lijntje breekt en dat je daar iets voor moet doen, maar omdat je niet weet hoe, schrijf je er maar een liedje over. Maakt dat een beetje sense? Ja? Nou, dat gevoel delen we met de hele band. Dat kan soms ook verdrietig zijn.”

Of het Amerikaanse avontuur dan komend najaar, dus ná het Chef’Special-concert in Ziggo Dome, gaat beginnen, daar willen de jongens niet aan. Berichten die gisteren daarover in de media verschenen, worden door het management van de band naar het rijk der fabelen verwezen. Joshua: „Het is voorlopig juist het hoogtepunt in onze carrière! We gaan ook flink uitpakken en ervoor zorgen dat iedereen tot aan de bovenste ring betrokken is. Zo’n grote show hebben we ook nog niet gedaan. Op onze eigen naam dan he, want training in grote zalen hebben we voorlopig voldoende gehad!”

Amigos is te koop. Chef’Special staat deze zomer op onder meer Indian Summer, Dauwpop en ZAND. Op 7 oktober staat de band met een eigen show in Ziggo Dome. Klink HIERRRR voor de website van de band.