Chantal Janzen: Als ik iets écht wil, doe ik het

Chantal Janzen over de nieuwe Nederlandse komedie Het Verlangen.

In Het Verlangen speelt Chantal Janzen (38) een mooie en ongetalenteerde schrijfster die door moet gaan voor de maker van een meesterwerk dat eigenlijk door een briljante maar smoezelige romancier is geschreven. Gevolgen: een grote boeklancering in het chique Amstel Hotel, lezingen en Q&A’s overal in het land en uitnodigingen voor talkshows als De Wereld Draait Door. Een lastige klus voor Brigitte, zo heet ze, die nauwelijks een goedlopende Nederlandse zin uit haar mond kan krijgen. De echte schrijver van het boek zit zich intussen thuis te verbijten.

Janzen zei meteen ja toen scenarist Frank Ketelaar (Overspel, Klem) haar vijf jaar terug over plannen voor Het Verlangen vertelde en aangaf dat hij en beoogd regisseur Joram Lürsen (Alles Is Liefde, Publieke Werken) haar voor de hoofdrol wilden. En dat wil wat zeggen bij iemand met een chronisch afgeladen agenda. „Maar knappe jongen die zegt dat het niet gaat als ik iets écht wil”, zegt ze. „We hebben een serieus gat in mijn planning geslagen, er zijn wat programma’s opgeschoven en zo is het gelukt.”

Tijdens de opnameperiode deed ze er zo weinig mogelijk naast. „De ene rol vergt meer aandacht dan de andere. Bij deze vond ik het belangrijk om in de bubbel te blijven. Dat je niet om 3 uur ’s middags je spullen pakt en zegt: ‘jongens, ik moet nu écht weg want ik moet vanavond nog in Drachten spelen’. Ik had tijd om op de set te blijven totdat het goed was en echt in die tekst te duiken."

Schoenen

Het goed neerzetten van de schoenverkoopster – Brigittes echte beroep - met schrijversaspiraties vereiste een subtiele aanpak vertelt de populaire actrice, musicalster en presentatrice. „Je wilt geen karikaturale blondine neerzetten. Maar het moet toch ook duidelijk zijn dat ze niet heel intelligent is en dat ze nooit een schrijfster zal worden. Dat vind ik trouwens een van de leukste aspecten aan dit verhaal, dat het aan het eind van de film niet is van ‘nu kan ze het!’. Nee, ze kan het niet. Ze is geen schrijfster en ze zal het ook nooit worden. Het Verlangen is geen doorsnee romcom.”

Risico's

De hoofdpersonen nemen grote risico’s. De persoonsverwisseling van Brigitte en stoffige schrijver Herman (Peter Bolhuis) komt uit het brein van de broers Marc (Gijs Naber) en Boudewijn (Alex Klaasen), die hun zieltogende uitgeverij leven in willen blazen. Brigitte neemt een misschien nog wel groter risico door zich in de spotlights te laten zetten terwijl ze – ze heeft de roman waarmee ze het land in moet niet eens gelézen – geen idee heeft waar ze het over heeft.

Koffietijd

Komedie die een beetje pijn doet dus. En met een actueel thema. Want je kunt er moeilijk omheen, het culturele leven wordt tegenwoordig gedomineerd door de media. Wie zijn voorstelling, film of boek niet in de grote talkshows krijgt, speelt bij voorbaat al een verloren wedstrijd. „Nou ja, Herman Brusselmans is ook niet bepaald een topmodel”, reageert Janzen. „Maar het klopt wel, het is handig om die commerciële kant er ook bij te hebben. Ik heb er ook heel veel moeite mee als acteurs zeggen dat ze niet in Koffietijd of Boulevard willen zitten. Doe dan gewoon niet mee aan die film, denk ik dan! Als het voor heel weinig geld is gemaakt en jij kost ook niets, dan is het prima. Maar als jij in een commerciële film zit die zich terug moet verdienen, móet je bij Humberto Tan gaan zitten en móet je een filmpje opnemen voor social media.”

„Maar je vraagt het misschien aan de verkeerde want ik werk bij de meest commerciële zender van Nederland en de musicalwereld, waar ik heel lang in heb gezeten, is ook heel commercieel. En ik vind het fantastisch, want dat is wat ik wilde. Mijn enige doel in het leven was Toon Hermans worden. En waarom? Om mensen te amuseren. Zoals ik dat nu ook met mijn nieuwe platform &C wil gaan doen. Amusement en cultuur zijn heel belangrijk. Zeker in deze tijd. Het overstijgt alle verschillen in ras en politieke ideeën.”