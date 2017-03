Adam zoekt Eva VIPS onthult namen eerste drie BN'ers

De naakte datingshow Adam zoekt Eva komt terug op tv, maar dit keer kunnen de kandidaten met bekende Nederlanders. In Adam zoekt Eva VIPS zullen zes bekende Nederlanders in hun blootje op een tropisch eiland kijken of het klikt met andere 'gewone' eilandgenoten. Presentator Dennis Weening maakte donderdagavond bij RTL Boulevard de eerste drie namen bekend

Een van de eerste kandidaten is Tony Wyczynski (31). Sinds 2010 beter bekend als Sterretje, dankzij zijn deelname aan Oh Oh Cherso. Tony probeerde al eens eerder via een tv-programma de liefde te vinden, maar in In Love With Sterretje wilde het niet echt lukken. De Hagenees gaat het nu weer proberen en hoopt zonder kleding meer kans te maken. De ideale kanshebber moet blond zijn en een beetje kunnen masseren.

Een van de jongste deelnemers is de 19-jarige Cassius Verbond, zanger van de boyband B-Brave. Met zoveel gillende fans zou je verwachten dat hij genoeg aandacht krijgt. Toch kiest de zanger ervoor om op een onbewoond eiland de liefde te vinden.

Musicalster Chaira Borderslee is de derde deelnemer. De 41-jarige actrice is wel al een beetje gewend om naakt voor een groot publiek te staan. In de musical Hair ging zij ook uit de kleren.

De overige drie deelnemers worden vrijdag bekendgemaakt. Volgens Dennis Weening zit er sowieso een sporter bij die meerdere Olympische medailles heeft gewonnen.