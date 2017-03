Katy Perry 2020? Vijf celebs met politieke ambities

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen staken vele celebs hun politieke mening niet onder stoelen of banken. Er zijn echter ook beroemdheden die zelf politieke ambities hebben. Zo gaf Scarlett Johansson deze week in een interview met Good Morning America aan een carrière in de politiek te overwegen zodra haar kind ouder is en ze zich hier meer op kan focussen.

Sommige beroemdheden, zoals Clint Eastwood, Wyclef Jean, Georgina Verbaan, Sylvana Simons en Donald Trump, hebben hun politieke ambities daadwerkelijk waargemaakt. De volgende celebs hebben het tot nu toe voornamelijk bij woorden gelaten.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Met meer dan 80 miljoen volgers op Instagram, bijna 58 miljoen likes op Facebook en 11,1 miljoen volgers op Twitter, is The Rock een van de grootste sterren op social media. Zijn fans willen echter meer: het presidentschap. De 44-jarige Johnson lijkt ervoor open te staan. „Ik sluit het niet uit”, vertelde Johnson tegen tijdschrift Vanity Fair. „Het zou een mooie kans zijn om mensen te helpen, dus het is zeker een mogelijkheid. Deze vorige verkiezingen hebben aangetoond dat alles kan gebeuren.”

Kanye West

Zeven jaar na het VMA-debacle stonden Kanye West en Taylor Swift opnieuw samen op het podium van MTV. Ditmaal was Wests aanwezigheid echter geoorloofd, hij ontving de Michael Jackson Vanguard Award uit handen van de popster. De zanger kon het echter niet laten om opnieuw iets 'belangrijks' te delen met het publiek, namelijk zijn politieke plannen. „Het gaat om ideeën bro, nieuwe ideeën”, aldus West. „En ja, zoals je waarschijnlijk al had geraden, heb ik besloten om mij in 2020 verkiesbaar te stellen.” Na een meeting met president Trump lijkt West zijn politieke ambities nog even in de ijskast te zetten. Een serie tweets over het gesprek besloot hij namelijk met #2024

Waka Flocka Flame

Al in 2012 gaf Waka Flocka Flame aan een gooi te doen naar het presidentschap. „Ik ga mijzelf zeker kandidaat stellen voor presidentschap in 2016”, tweette de rapper. In 2015 maakte de rapper een campagnevideo waarin hij zijn kandidaatschap bekendmaakte. Onder zijn verkiezingsbeloftes vielen – uiteraard – het legaliseren van marihuana en het verbannen van honden uit restaurants. Maar de rapper dacht ook aan de educatie van jongeren: ze moeten meer praktische vaardigheden leren en vooral zijn songteksten uit het hoofd leren. Of het nu wel of niet als een grapje was bedoeld, de 30-jarige rapper zal toch nog even moeten wachten met zijn plannen. In de Verenigde Staten moet je namelijk minimaal 35 jaar zijn om president te kunnen worden.

Katy Perry

Tijdens de afgelopen verkiezingen was zangeres Katy Perry zeer vocaal over haar voorkeur voor Hilary Clinton. Zo deed ze mee aan een concert ter ondersteuning van de Democraat, werd Roar gebruikt in een campagnevideo en verkleedde de zangeres zich zelfs als Clinton tijdens Halloween. Maar het was al in 2015 dat de zangeres hintte op een eigen presidentschap. Perry postte namelijk een foto met de voormalige presidenten George W. Bush en Bill Clinton op Instagram met het onderschrift ‘42, 43, 46?!’ Trump is de 45e president van de Verenigde Staten, dus #Perry2020?

Chris Rock

Ongetwijfeld een grap, maar toch even leuk om te noemen: komediant Chris Rock schreef een paar dagen na de overwinning van Trump dat hij zich verkiesbaar zal stellen in 2020. Bij de post was een bewerkte versie van de filmposter van Head of State toegevoegd, waarin Rock de eerste Afro-Amerikaanse president speelt. Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat de film uit 2003 een vervolg krijgt...

Wij zijn in ieder geval erg benieuwd of een van de celebs de daad bij het woord voegt!