TV Top 25: Jinek scoort, Paay helpt een handje

Het gaat lekker met Eva Jinek. Haar talkshow trekt dagelijks tegen de miljoen kijkers, het dubbele van concullega Humberto Tan. Toen Patricia Paay haar verhaal de afgelopen week over haar uitgelekte sekstape kwam doen, stemden zelfs 1,4 miljoen mensen op Jinek af.

Toch eindigde RTL Late Night nog boven de dit seizoen in topvorm verkerende talkshowdame. Waar Jinek geholpen werd door La Paay, daar lift Tan elke vrijdag mee op The Voice of Holland. Die talentenjacht is nu echter voorbij.

Leuke kijkcijfers allemaal, maar ze valleen natuurlijk in het niet bij Boer Zoekt Vrouw. De teruggekeerde Yvon Jaspers en haar buitenlandse boeren waren meteen weer goed voor 3,7 miljoen kijkers. Het televisietijdperk is bepaald nog niet voorbij.

NPO 1 komt deze week net als vorige keer 17 keer in de Top 25 voor, RTL 4 haalde de lijst 7 keer en RTL 7 vult de 25 door een voetbalwedstrijd van Ajax.

Top 25

(van zondag 12-2 tot en met zaterdag 18-2)

1 Boer Zoekt Vrouw Internationaal (zo 12-2, NPO 1) 3.761.000

2 Journaal 20.00 uur (zo 12-2, NPO 1) 3.308.000

3 Studio Sport Eredivisie (zo 12-2, NPO 1) 2.961.000

4 The Voice of Holland (vr 17-2, RTL 4) 2.531.000

5 Wie Is De Mol? (za 18-2, NPO 1) 2.470.000

6 TV Show (zo 12-2, NPO 1) 2.396.000

7 Flikken Maastricht (vr 17-2, NPO 1) 1.993.000

8 Spoorloos (ma 13-2, NPO 1) 1.767.000

9 Tussen Kunst en Kitsch (wo 15-2, NPO 1) 1.757.000

10 All You Need Is Love (za 18-2, RTL 4) 1.727.000

11 Radar (ma 13-2, NPO 1) 1.681.000

12 Ik Vertrek (vr 17-2, NPO 1) 1.622.000

13 Weet Ik Veel? (za 18-2, RTL 4) 1.603.000

14 De Wereld Draait Door (di 14-2, NPO 1) 1.547.000

15 Goede Tijden, Slechte Tijden (ma 13-2, RTL 4) 1.456.000

16 RTL Late Night (vr 17-2, RTL 4) 1.447.000

17 Jinek (di 14-2, NPO 1) 1.425.000

18 De Rijdende Rechter (di 14-2, NPO 1) 1.340.000

19 Voetbal: Legia Warschau – Ajax (do 16-2, RTL 7) 1.338.000

20 KLEM (do 16-2, NPO 1) 1.324.000

21 Half Acht Nieuws (ma 13-2, RTL 4) 1.315.000

22 Journaal 18.00 uur (ma 13-2, NPO 1) 1.282.000

23 Moordvrouw (zo 12-2, RTL 4) 1.279.000

24 Kassa (za 18-2, NPO 1) 1.278.000

25 Schaatsen, WK Afstanden (zo 12-2, NPO 1) 1.251.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek