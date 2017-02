TV Top 25: de top 5 is te raden

De vijf programma’s met de beste kijkcijfers zijn de laatste weken vooraf te raden, alleen de volgorde verandert in Metro’s TV Top 25 nog weleens. Het Journaal van 20.00 uur en Studio Sport Eredivisie staan steevast 1 en 2 of 2 en 1 en op gepaste afstand zijn het Wie Is De Mol?, Planet Earth 2 en The Voice of Holland die stuivertje wisselen.

Als serie doet Flikken Maastricht het dit seizoen weer bijzonder goed. Bijna 2 miljoen mensen stemden vrijdag op ‘Eva en Wolfs’ af. Andere series die prima bekeken worden zijn KLEM, Moordvrouw en Endeavour.

NPO 1 komt deze week maar liefst 19 keer in de Top 25 voor. De overige plekken worden bezet door RTL 4, andere zenders haalden de lijst niet.

Top 25

(van zondag 29-1 tot en met zaterdag 4-2)

1 Studio Sport Eredivisie (zo 29-1, NPO 1) 2.907.000

2 Journaal 20.00 uur (zo 29-1, NPO 1) 2.763.000

3 Wie Is De Mol? (za 4-2, NPO 1) 2.597.000

4 Planet Earth 2 (zo 29-1, NPO 1) 2.238.000

5 The Voice of Holland (vr 3-2, RTL 4) 2.050.000

6 TV Show (zo 29-1, NPO 1) 2.014.000

7 Flikken Maastricht (vr 3-2, NPO 1) 1.927.000

8 Ik Vertrek (vr 3-2, NPO 1) 1.814.000

9 All You Need Is Love (za 4-2, RTL 4) 1.793.000

10 Tussen Kunst en Kitsch (wo 1-2, NPO 1) 1.788.000

11 Radar (ma 30-1, NPO 1) 1.757.000

12 Spoorloos (ma 30-1, NPO 1) 1.669.000

13 Opgelicht (di 31-1, NPO 1) 1.647.000

14 De Rijdende Rechter (di 31-1, NPO 1) 1.612.000

15 De Wereld Draait Door (ma 30-1, NPO 1) 1.603.000

16 Opsporing Verzocht (di 31-1, NPO 1) 1.507.000

17 Goede Tijden, Slechte Tijden (vr 3-2, RTL 4) 1.490.000

18 KLEM (do 2-2, NPO 1) 1.404.000

19 RTL Late Night (vr 3-2, RTL 4) 1.372.000

20 Eénvandaag (ma 30-1, NPO 1) 1.352.000

21 Moordvrouw (zo 29-1, RTL 4) 1.339.000

22 Edeavour (wo 1-2, NPO 1) 1.315.000

23 Kassa (za 4-2, NPO 1) 1.309.000

24 Journaal 18.00 uur (ma 30-1, NPO 1) 1.275.000

25 Half Acht Nieuws (ma 1-2, RTL 4) 1.270.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek