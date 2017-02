TV Top 25: bord op schoot en De Mol raden

Dat de Nederlandse tv-kijker een gewoontedier is, is de afgelopen weken wel heel erg duidelijk. In Metro’s TV Top 25 domineren het zondagse voetbal kijken met het bord op schoot, het Journaal van de NOS, het zoeken van De Mol en stemmen op de talenten van The Voice of Holland.

Het slot van Planet Earth 2 trok wat minder kijkers (ook Wie Is De Mol zakte een paar honderdduizend trouwens), maar nog steeds genoten bijna 2 miljoen mensen van de natuur. Dramaserie KLEM met Barry Atsma en Jacob Derwig houdt steeds meer mensen op de bank. Donderdag al meer dan 1,6 miljoen. De schaatsers op het WK in Zuid-Korea kwamen nog net in de Top 25. Ruim 1,3 miljoen mensen zagen zaterdagmiddag het bizar spannende 10 kilometergevecht tussen Sven Kramer en Jorrit Bergsma.

NPO 1 komt deze week net als vorige keer 19 keer in de Top 25 voor. De overige plekken worden bezet door RTL 4.

Top 25

(van zondag 5-2 tot en met zaterdag 11-2)

1 Studio Sport Eredivisie (zo 5-2, NPO 1) 2.841.000

2 Journaal 20.00 uur (zo 5-2, NPO 1) 2.705.000

3 Wie Is De Mol? (za 11-2, NPO 1) 2.286.000

4 The Voice of Holland (vr 10-2, RTL 4) 2.017.000

5 Planet Earth 2 (zo 5-2, NPO 1) 1.984.000

6 Flikken Maastricht (vr 10-2, NPO 1) 1.934.000

7 Tussen Kunst en Kitsch (wo 8-2, NPO 1) 1.923.000

8 Spoorloos (ma 6-2, NPO 1) 1.679.000

9 All You Need Is Love (za 11-2, RTL 4) 1.661.000

10 Ik Vertrek (vr 10-2, NPO 1) 1.629.000

11 KLEM (do 9-2, NPO 1) 1.627.000

12 Opgelicht (di 7-2, NPO 1) 1.623.000

13 De Rijdende Rechter (di 7-2, NPO 1) 1.599.000

14 Weet Ik Veel (za 11-2, RTL 4) 1.589.000

15 Radar (ma 6-2, NPO 1) 1.588.000

16 TV Show (zo 5-2, NPO 1) 1.545.000

17 De Wereld Draait Door (di 7-2, NPO 1) 1.483.000

18 Kassa (za 11-2, NPO 1) 1.471.000

19 Goede Tijden, Slechte Tijden (vr 10-2, RTL 4) 1.468.000

20 Moordvrouw (zo 25-2, RTL 4) 1.421.000

21 Opsporing Verzocht (di 7-2, NPO 1) 1.367.000

22 Edeavour (wo 8-2, NPO 1) 1.350.000

22 Journaal 18.00 uur (za 11-2, NPO 1) 1.350.000

24 Half Acht Nieuws (di 7-2, RTL 4) 1.344.000

25 Schaatsen WK Afstanden (za 11-2, NPO 1) 1.345.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek