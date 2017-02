Supersterren aangeklaagd: is het plagiaat of niet?

Bekende artiesten om de haverklap aangeklaagd wegens plagiaat. Nu weer is Beyoncé aan de beurt.

Niemand hoeft zich af te vragen of Beyoncé een tekst van Anthony Barré gebruikt heeft, want dat is overduidelijk. In haar nummer Formation dat ze in december als single uitbracht zit een uitspraak die de in 2010 overleden YouTube-ster en rapper Messy Mya (de artiestennaam van Barré) doet in een filmpje met de titel A 27 Piece Huh?

De nabestaanden van Barré zeggen dat Beyonce daar geen toestemming voor heeft gevraagd en dat er dus sprake is van plagiaat. Ze hebben, zeggen ze in elk geval, geprobeerd Beyoncé ter verantwoording te roepen, maar die zou hen hebben afgepoeierd. Nu willen ze meer dan twintig miljoen dollar hebben. Beyoncé heeft nog niet gereageerd.

Inspiratie bij kapper

In het schuitje waarin Beyoncé plaatsneemt zitten ook collega-sterren Gwen Stefani en Pharrell Williams. Ene Richard Morrill zegt dat Stefani en Williams voor hun nummer Spark The Fire rijkelijk uit zijn Who’s Got My Lightah hebben geput, zonder zijn toestemming en zonder hem daarvoor te betalen uiteraard. Hij bracht de track uit in 1996 uit met L.A.P.D., de voorloper van de bekende metalband Korn. Morrill, die vroeger kapper was, zegt dat Stefani weleens in zijn salon in Los Angeles langs is gekomen en dat hij haar toen een cd’tje toestopte waar het op stond. Oordeel zelf:

Funk you

Funkband Collage weet zeker dat Bruno Mars en Mark Ronson hun liedje Young Girls uit 1983 ordinair hebben geript om de ingrediënten vervolgens samen te smelten tot wereldhit Uptown Funk. Eis: Uptown Funk - meer dan 2 miljard views op YouTube - moet uit de handel worden genomen en de mannen van Collage moeten een deel van de opbrengst krijgen. Het was de tweede keer dat Mars en Ronson vanwege Uptown Funk van plagiaat werden beticht. The Sequence, een meidengroep uit de jaren zeventig, vindt dat het nummer wel héél veel overeenkomsten vertoont met hun single Funk You Up. Luister even:

Let's Get It On

Ed Sheeran heeft sinds afgelopen zomer de familie van Marvin Gaye-producer Ed Townsend achter zich aan. Die vinden dat Sheerans Thinking Out Loud uit 2014 is gejat van Gaye's Let's Get It On uit 1973.

Koerdische dichter

Fans van de in 2000 overleden Koerdische zanger en dichter Ahmet Kaya weten zeker dat Adele uitvoerig naar diens lied Acilara Tutunmak uit 1985 luisterde voordat ze A Million Years Ago schreef.