Scary Movie-makers bezig met Star Wars-parodie

De razend populaire franchise Star Wars kan zich opmaken voor een parodie. Niemand minder dan de mannen achter Scary Movie wagen zich aan het project, waarvan de opnamen voor het eind van 2017 gepland staan. Dit meldt Variety.

De film heeft al een naam: Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. Het lijkt erop dat makers Jason Friedberg en Aaron Seltzer zoveel mogelijk uit de saga halen om mee te nemen in hun nieuwe project, maar zich vooral richten op de meest recente films.

„Jason en Aaron zijn een ijzersterk duo dat keer op keer heeft bewezen dat ze precies weten wat het publiek graag wil zien. Hun onbevreesde kijk op de popcultuur maakt ons enthousiast om meegenomen te worden in een parodie op ’s wereld populairste franchise naar een ‘galaxy far, far away’”, aldus producer Paul Hanson.

Scary Movie

Scary Movie is het bekendste project van Friedberg en Seltzer. In de bekende tienerfilm uit 2000, werden meerdere populaire thrillers en horrorfilms geparodieerd. Denk aan titels als Scream, The Blair Witch Project, I Know What You Did Last Summer, American Die, maar ook Grease en Clueless kwamen voorbij.

De makers dreven tevens de spot met de sequels die er van veel van deze films gemaakt werden, maar besloten er zelf ook nog een aantal films achteraan te plakken. In totaal zijn er vijf Scary Movies gemaakt en Friedberg en Seltzer waren tevens verantwoordelijk voor Epic Movie en Vampires Suck.

Tijd voor een nieuwe reeks films om belachelijk te maken. Het is overigens niet de allereerste keer dat er een parodie op de franchise gemaakt wordt. De eerste drie Star Wars-films (A New Hope, The Empire Strikes Back en Return of the Jedi) kregen de behandeling in 1987 met Mel Brooks’ Space Balls.

De Star Warsfranchise is een van de succesvolste uit de geschiedenis en werd opgezet door George Lucas. Inmiddels zijn er twee trilogieën afgerond, is er van de derde trilogie een film uit en wordt er druk gewerkt aan de tweede en draait spin-off Rogue One - A Star Wars Story nog in enkele bioscopen.

De ene film werd beter ontvangen dan de andere, maar feit blijft dat de franchise enorm succesvol is en over de hele wereld talloze fans heeft. We zijn benieuwd of de fans van Star Wars vinden van een parodie.