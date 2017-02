Pleun Bierbooms wint The Voice of Holland

Pleun Bierbooms is de winnares van het zevende seizoen van The Voice of Holland.

Coach Waylon maakt een vliegende start in zijn eerste seizoen in The Voice of Holland: zijn talent, de 18-jarige Pleun Bierbooms heeft het zevende seizoen van de talentenjacht gewonnen. Bierbooms was tijdens de liveshows een van de favorieten van het seizoen. Ze versloeg in de finale de 17-jarige Isabel Provoost.

Pleun wint naast een platendeal ook een optreden bij De Toppers in Concert en een gloednieuwe auto, hoewel ze nog geen rijbewijs heeft. Geen probleem, want coach Waylon heeft bij RTL Late Night al aangegeven haar als cadeau ook een rijbewijs cadeau te doen.

„Ik heb heel veel geleerd van Waylon. Ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen pad volg, maar ik ben pas 18, ik moet ook nog leren wie ik nou ben. Ik wacht even af wat er allemaal gaat gebeuren", geeft Pleun als eerste commentaar over haar winst bij RTL Late Night.