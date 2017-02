Pleun (The Voice): Wie weet een goede artiestennaam?

De nieuwe Voice of Holland heet Pleun. Hoe kijkt ze terug en wat gaat ze doen? En hoe moet ze als artiest eigenlijk gaan heten?

Pleun Bierbooms (18) uit Nuenen werd vrijdag voor 2,5 miljoen kijkers de zevende Voice of Holland. De studente marketing en communicatie met een bijbaantje als afwasser heeft nu een platencontract in handen. De fans van de kleine zangeres, Pleunkabouters, dragen haar alvast op handen. Wat zal de toekomst Pleun brengen?

Rustige zaterdag

Wat is er na vrijdagavond op je afgekomen?

Een supergezellige afterparty met feestende coaches en oud-deelnemers. Dat duurde tot diep in de nacht. Ik ben in Hilversum blijven slapen en heb een rustige zaterdag gehad. Met vriendinnen ben ik gaan lunchen, heb bijgeslapen en heb de finale in m’n eentje nog eens teruggekeken. Zondag was vooral een persdag.

Met wat voor verwachting kwam je auditie doen eigenlijk?

Dat ik minimaal één stoel zou laten draaien, haha. Het liefst die van Waylon, nou dat was na twee zinnen geregeld. Helemaal top. Verder wilde ik een mooie blind audition neerzetten met het mooiste nummer van mijn lievelingsartiest (A Million Years Ago van Adele, red.). Ik wilde een ronde meemaken. Pas tijdens de liveshows dacht ik ‘nu wil ik winnen ook’.

Stond je in die auditietijd nog af te wassen in een restaurant?

Ja hoor. Diezelfde week nog een paar avonden volgens mij.

De vorige winnares Maan is nooit meer naar school teruggekeerd. Hoe gaat dat met jouw studie?

Ik ga er rustig over nadenken en het bespreken met school en de platenmaatschappij. Misschien kan er zo’n rooster als bij topsport komen. Wat ik zeker weet is dat ik me vol op de muziek wil storten.

Alles of niets

Had je eerder al overwogen om aan The Voice mee te doen?

Zeker weten, maar ik voelde me er nog niet 100 procent klaar voor. Het is bij mij alles of niets.

Na één liedje was je opeens de Nederlandse Adele. Dat is een eer, maar misschien ook een stempel?

Ik ben niet zo bang voor een stempel. Ik voel me vooral vereerd met zo’n vergelijking en zou met niemand anders dan Adele vergeleken willen worden. Als mensen ook maar een beetje Pleun blijven zien. Ik doe Adele niet na en probeer mijn unieke zelf te zijn.

Je werd favoriet voor de winst. Twijfelde je zelf nog?

Ik zag het op social media voorbijkomen, maar ja, dat zei men ook over Dwight. Ik was er niet zo mee bezig. De favorietenrol gaf me motivatie, maar ik probeer nooit iets te verwachten. Dan kan het alleen maar tegenvallen. Mijn doel was elke liveshow genieten en boven mezelf uitstijgen. Dat lukte, want de scores werden steeds hoger. Mijn doel was ook zonder winst bereikt.

Gevoelens op papier

Wat mag de toekomst je brengen?

Mijn eigen pad, mijn eigen muziek en nummers die ik zelf ga schrijven. Gevoelens op papier kunnen zetten, wil ik graag leren. Ik hoop met toffe mensen te gaan werken en dat mijn muziek inspireert en wordt gewaardeerd.

Je hebt een platencontract in the pocket. Wat wil je graag maken?

Ik houd van powerballads en van soul-jazzachtige muziek. Muziek die trekt en sleept, met een lekkere beat eronder. Ik hoop gewoon vette tracks te mogen maken en graag zou ik mijn persoonlijkheid behouden, zoals het bij de blind audition nog was.

Hier zie je de auditie:

Wat is je mooiste prijs? De eer, het platencontract, de auto of optredens bij De Toppers?

Ik vind die bokaal zo cool. Ik kan niet stoppen ernaar te kijken, ik wil er mee slapen en mee opstaan.

Maar ook de Amsterdam ArenA wacht op Pleun.

Jaaaaaaaa, Toppers.

Yesssss

Ben jij de vierde Topper soms die bekendgemaakt gaat worden?

Nee, maar ik ben wel héél benieuwd. Hoe wordt die bekendgemaakt dan?

De Toppers zitten bij RTL Late Night maandagavond.

Ooohhh, daar zit ik ook! Yessss.

Je coach Waylon vertelde Metro dat hij je wil blijven steunen als de liefde van twee kanten komt. Wat denk je?

Ik sta er helemaal in met hem, we begrijpen elkaar. Ik hoef niks van Waylon, hij hoeft niets van mij en we gunnen elkaar alles. Hij vindt het vooral belangrijk dat ik doe wat ik wil. We hebben enorm veel reacties op ons duet van vrijdag gehad. Als ik er naar kijk, schiet ik elke keer weer vol. Superirritant, haha.

Hij gaf je als cadeau je rijbewijs. Wanneer begin je met lessen?

Heel lief, maar ik hoorde dat de autosponsor me het rijbewijs ook wil geven. Hoe dan ook, ik wil nog deze maand mijn eerste rijles.

Plouououwn

Ga je optreden als Pleun of overweeg je een internationale naam?

Tja, ik zit wel met een dilemma. Als ik in het buitenland ben, klinkt het van Plooiin of Plouououwn. Niemand kan mijn naam uitspreken! Dus… mag ik in Metro een oproep doen voor een goede en leuke artiestennaam?

Eerdere Voice-winnaars

Eén man en verder alleen maar vrouwen gingen Pleun als winnaars voor. Dit zijn ze (en hun coaches):

• 1 Ben Saunders (Roel van Velzen)

• 2 Iris Kroes (Marco Borsato)

• 3 Leona Philippo (Trijntje Oosterhuis)

• 4 Julia van der Toorn (Marco Borsato)

• 5 O’G3NE (Marco Borsato)

• 6 Maan de Steenwinkel (Marco Borsato)