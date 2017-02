Patricia Paay wilde dood na lekken sekstape

Patricia Paay deed gisteravond in de talkshow Jinek op NPO 1 voor het eerst haar verhaal over het vorige week gelekte seksfilmpje waarin ze zelf een prominente rol speelt.

Het bezoek van Paay bezorgde Eva Jinek een kijkcijferrecord. Niet eerder keken er 1.425.000 naar de talkshow van de voormalig Journaallezeres. Concurrent Humberto Tan bereikte erdoor zelfs een dieptepunt: met 468.000 kijkers zakte hij onder de grens van een half miljoen.

Maar al die kijkers stemden natuurlijk niet per se af op de blauwe ogen van Jinek, maar voor de bruine van haar tafelgast Patricia Paay. Die besloot voor het eerst een boekje open te doen over de gebeurtenissen rond de gelekte sekstape. Hieronder de opvallendste uitspraken van de 67-jarige polderdiva.

Nachtmerrie

„Ik voel slecht. Kapot. Ik voel me verschrikkelijk. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Die lui hebben geen idee wat ze teweegbrengen. Ik heb een vader, een moeder, een dochter en gelukkig sinds kort ook een lieve man die hierdoor geschaad worden. Je kunt maar beter hier gaan zitten zodat mensen weten wat ze hiermee teweeg hebben gebracht. Ik denk dat ze er niet eens over nagedacht hebben.”

Lek

„Iemand van mijn management belde dat er iets gaande was over een filmpje. Ik dacht dat zal wel onzin zijn. Toen heb ik John van den Heuvel gebeld van hoe gaat dat dan? Ik geloofde het niet. Ik dacht zoiets kan helemaal niet. Wat dan. Ik kon me niet voorstellen dat iemand dat had of wat dan ook. Ik ben al vijftig jaar op de televisie en iemand heeft dit in een klap is dat allemaal weg. Zo ga ik de geschiedenis in.”

Dood

„Toen ik wist dat het waar was toen moest ik zo erg denken aan die klein meisjes die zich van kant maken om zoiets. Want je denkt: ik wil dood. Kan ik ergens in een put zakken. Je wil dood, gewoon."

Video

„Ja, ik wist dat het gemaakt was. Op dat moment vond ik dat wel goed. Iedereen doet weleens iets geks. Je verwacht niet dat dat via social media wordt gedeeld. Daar maak je het ook niet voor. Dit was de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar iedereen mag doen wat hij wil. Ik mag doen in mijn eigen huis moeten kunnen doen niemand heeft daar iets meer te maken.”