Ook zonder muziek is optreden Lady Gaga verbluffend

Het moge duidelijk zijn dat Lady Gaga twee weken geleden een weergaloze show heeft neergezet tijdens de pauze van de Super Bowl. Haar verkoopcijfers stegen flink en de reacties waren lovend. Maar nu is er opnieuw veel positieve aandacht voor de zangeres.

Een paar dagen geleden werd namelijk enkel de zang van het optreden op YouTube gedeeld, de zogeheten mic feed. Hierbij is dus enkel het geluid van de microfoon van Gaga te horen. Ondanks dat Gaga aan het begin van het optreden door de lucht vliegt, van hot naar her rent, outfits wisselt en continu danst, lijdt haar zang daar niet onder.

Tijdens haar show van dertien minuten zong Gaga een medley van verschillende hits zoals Million Reasons, Poker Face, Telephone, Just Dance en Bad Romance. Gaga leverde constante kwaliteit en het is dan ook niet vreemd dat het de tweede meest bekeken halftimehow aller tijden is. Maar liefst 111,3 miljoen Amerikanen zagen Gaga stralen. Alleen Katy Perry deed het twee jaar terug iets beter. Zij scoorde in 2015 118,5 miljoen kijkers.