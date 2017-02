Oh Oh's Genevieve gaat voor een bilvergroting

Na Barbie en Michael heeft RTL een nieuw realitykoppel ontdekt in hun Oh Oh-reeks: de excentrieke Nicky en zijn rondborstige vriendin Genevieve. Ook dit stel heeft een eigen realityreeks gekregen van de zendergroep en woensdagavond was de eerste aflevering van Nicky & Genevieve Gaan Het Helemaal Anders Doen te zien bij RTL XL.

Te zien was hoe de twee hun leven drastisch willen omgooien. Een groter huis, betere carrières en ook wil Genevieve een grotere derrière. Het gesprek daarover zal menig wenkbrauw in de Nederlandse woonkamers hebben doen fronsen, want wat zei Genevieve nou echt dat ze haar billen willen laten opvullen met haar eigen vet? Bekijk het fragmentje hier nog maar even.