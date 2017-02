Nieuwe naam? Gewoon Pleun is prima hoor

Wat is er mis met Pleun? Lekker gewoon Pleun, hoor, dat is toch prima? Pleun! Die reactie kreeg Metro maandag heel vaak, nadat winnares van The Voice of Holland Pleun Bierbooms in deze krant en op Metronieuws.nl een oproep deed voor een nieuwe artiestennaam. In het buitenland, zo merkt ze tijdens reizen, ‘kan niemand mijn naam uitspreken. Plooiin of Plouououwn klinkt het dan’.

Nederlandse Adele

Mocht Pleun haar zangtalent ooit in het buitenland laten horen, dan is een goede artiestennaam nooit weg. „Tja, ik zit met een dilemma”, zei de Brabantse die in eigen land de bijnaam ‘de Nederlandse Adele’ heeft gekregen.

Heel veel Metrolezers stuurden een bedachte naam in. Dit naast een stroom aan reacties waarbij mensen wilden laten weten een artiestennaam verspilde moeite te vinden (‘we horen binnenkort toch nooit iets meer van haar’). Ook werd in reacties vaak geroepen dat Pleun The Voice nooit had mogen winnen omdat iemand anders volgens hen beter was. Maar daar ging het niet om.

Rij met namen

Dus Pleun, hierbij een rij bedachte namen namens de lezers van Metro. Apollonia, Plonia, Ploni, Lady Voice, Plun, Paula, Pauly, Paulette, Plain (‘zuiver’), The Dutch Adele, Pleasure, Ploon, Miss B, Star, Plum, Pløn, Pliebie, Abero Birra (bierboom in het Italiaans), BrightBlossom, Blossom, Miss Penny, Ploeni, Miss P, Miss PB, Ploing, Tyana, Wayla (van Waylon), Phelomenia, P-line, Plane, Miss Gnomo (Spaans voor kabouter), Plena, Pleasance, Luna, Jill, Lynn, Allison, Plejuna Mae, Pleylon (van Pleun en Waylon), Faith, Laura, PeeBee, Penny, Vanessa, Polly, Amy, Pibi, Plira, Plyzah, Penny, Plewie, Plony, Paloma, Plooney, Pip, Carolyne, Violine, Purley, Pluney, Plutch, Radele, Marn, Pleonee, La Dele en Bdele.

Maar bovenal: Pleun.