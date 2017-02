Napraat Wie is de Mol? Molfan vs. Molmaagd (5)

Metro’s Constance kijkt al jaren naar Wie is de Mol? Collega Erik kijkt dit jaar voor het eerst. Elke week bespreken ze de uitzending.

Constance: Voor we het over de uitzending zelf gaan hebben, wil ik het woord bondje eens bespreken. Mag ik dat nomineren als Meest Vieze Woord Ooit?

Erik: Dat vroeg ik me zaterdag nou precies af! Ik vind het niet vies, ik vind het kinderachtig. En begrijp ik nou goed dat de deelnemers ‘mollega's’ van elkaar zijn? Mijn hemel.

Constance: Tja. Maar eigenlijk mogen wij niks zeggen, want wij hebben Mol-maagd boven deze column staan. Daarover gesproken: wat vond jij van de aflevering?

Erik: Geheel volgens afspraak en niet meer afgeleid door de billen van Sigrid ten Napel, heb ik elke seconde opgelet. Ik heb zelfs tegen mijn principe in Moltalk gekeken. Ik ben in volstrekte verwarring nu en snap er nóg minder van. Niemand kan het nog weten. Jij niet, ik niet, andere molloten niet. Wat een rotspel.

Constance: Exact dat. Ik voel mij na 5 jaar en 5 afleveringen Wie is de Mol? ook weer compleet mol-maagd. Ik heb gewoon geen idee! Had ik na de ‘Sigrexit’ net al mijn pijlen gericht op Jeroen Kijk in de Vegte, krijgt hij een rood scherm. Ik ga nu toch voor Thomas. Gevoelskwestie, meer kan ik niet doen.

Erik: Ik ga met je mee. Jochem van Gelder laat overal geld liggen, die was bij een posterraadspelletje zo blind als een mol, maar dat is te voor de hand liggend. In Moltalk was aansteller Chris Zegers trouwens helemaal 'in shock' om Kijk in de Vegte. In shock! Ik zat met mijn bakkie paprikachips op de bank en dacht 'oh, Jeroen is er uit'.

Constance: Waar ik van 'in shock' was, was het feit dat Sanne Wallis de Vries helemaal 'in shock' was van die zak aardappelen. Ze sprak van 'Letterlijk een zak met groente. Ongesneden toestanden.' Wat zou die vrouw in 's hemelsnaam eten thuis?

Erik: Zij is acteur en cabaretier, en krijgt elke dag eten op de set en in het theater. Die hoeft niet te koken. Nu we toch bezig zijn: die ‘barre tocht’ door het Wilde Westen over wel 16 he-le kilometers. Die afstand legde ik vroeger dagelijks naar de middelbare school af! Hoe lang duurt Wie Is De Mol nog?

Constance: Ging jij als kleine Jonk per hobbelende huifkar naar de school? Vast niet, dan piepte je wel anders nu! En qua afleveringen: nog 4, denk ik. Laatste is live in Vondel CS waar de mol zich bekendmaakt. Kijk je er al naar uit, Erik?

Erik: Nee, op de fiets! Maar goed, door zes jaar aan barre tochten doorstaan, red ik die laatste vier weken mollen zoeken ook nog wel. En we gaan voor Thomas Cammaert.

Constance: Ik ook. Hebben we dan nu een bondje?