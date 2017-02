Marvel-held Thors realityserie heeft vervolg

Wie de film Thor heeft gezien, weet dat de superheld niet stil heeft gezeten. De Noorse god is druk bezig geweest de wereld te redden, en vooralsnog met succes. Thor heeft daarom besloten dat het tijd is voor een beetje me-time, kwam in augustus aan het licht in een minidocu van Marvel.

Sabbatical

Daarin volgen we Thor die is ingetrokken bij Darryl. Hij geeft je een rondleiding in zijn huis en probeert naarstig contact te krijgen met collega-Avenger Tony Stark. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is Thor nog steeds lekker op zijn plek bij Darryl.

Thor heeft het overduidelijk nog wel even naar zijn zin in zijn surfshorts. Hij mag ook nog een lange tijd genieten, Thor: Ragnarok, het vervolg op de eerste film, staat gepland voor begin november dit jaar. Ondertussen hopen wij hier in elk geval nog geregeld een beetje mee te kunnen kijken in Thors sabbatical.