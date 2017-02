'Mark Rutte benaderde Gordon voor VVD-kieslijst'

Mark Rutte zou zanger Gordon hebben benaderd voor een plek op de kieslijst van de VVD. Dat blijkt uit onderzoek van het VARA-programma RAMBAM. Een verslaggever van het programma stuitte op dit nieuwtje tijdens een belletje met Gordon over banden tussen de VVD en muziekgroep De Toppers.

In een video die RAMBAM al naar Metro stuurde, is te zien hoe de verslaggever zich voordoet als assistent van de politieke partij en Gordon in die hoedanigheid opbelt. Zogenaamd op om hem te polsen voor een positie op de lijst. Tot verbijstering van de verslaggever zegt Gordon daarop dat 'Mark' hem al eens hiervoor benaderd heeft.

Hoewel het allemaal wel aannemelijk klinkt - Rutte was immers als VIP te gast bij de Toppers in de ArenA en Gordon trad al eens op tijdens een VVD-feestje - nemen we de onthulling van RAMBAM toch met een korreltje zout. De uitzending waarin het betreffende onderwerp te zien is, gaat namelijk over nepnieuws en hoe makkelijk het is om fake nieuws de wereld in te helpen. To be continued* dus...

*een persvoorlichter van BNN-VARA laat weten dat het niet op nepnieuws gaat. 'Haha nee, anders ben ik ook goed om de tuin geleid'.